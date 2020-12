Yhdysvallat joutui ennennäkemättömän kyberiskun kohteeksi, kun hakkerit ujuttivat verkonhallintasovellukseen takaoven ja antoivat ohjelmiston kehittäjän levittää troijalaistaan ympäri maata.

Hakkereita ei näytä raha kiinnostaneen, sillä tuhansien saastuneiden järjestelmien ja organisaatioiden joukosta kyberisku suunnattiin lähinnä valtiollisiin kohteisiin, kuten puolustusministeriöön, valtiovarainministeriöön sekä NSA:han. Niissäkään ei aiheutettu tuhoja, vaan ilmeisesti pitkälti vain vakoiltiin. Yhdysvallat on julistanut tapahtuman johdosta kansallisen turvallisuushätätilan.

Yhdysvallat pitää todennäköisenä, että iskun takana on Venäjän hallituksen piikkiin työskentelevä hakkeriryhmä Cozy Bear.

The Wall Street Journalin mukaan USA on niin varma Venäjän syyllisyydestä, että Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo pitää asiaa selvänä.

”Tämä oli merkittävän kokoinen hanke, ja mielestäni voimme nyt aika suoraan sanoa, että kyseisen aktiviteetin takana oli Venäjä”, Pompeo sanoi radiossa Mark Levinille antamassaan haastattelussa.

AP:n lähteen mukaan Yhdysvallat oli valmis antamaan Venäjän syyllisyydestä virallisen lausunnon. Tämä kuitenkin kiellettiin viime hetkellä. Presidentti Donald Trump ei pidä tilannetta lainkaan niin vakavana, eikä usko Venäjän syyllisyyteen.

”Kyberhakkerointi on paljon isompi tapaus valeuutismediassa kuin todellisuudessa. Minulle on tehty täysi selonteko ja kaikki on hienosti hallinnassa”, Trump tviittasi.

Trump myös haluaisi mieluummin Kiinan olevan iskusta vastuussa.

”Venäjä, Venäjä, Venäjä on se ensimmäinen iskulause mitä heti hoetaan, kun jotain tapahtuu, sillä valtavirta, enimmäkseen taloudellisista syistä, kieltäytyy harkitsemasta, että syyllinen voisi olla Kiina (se voisi olla!)”, Trump jatkaa.

Tämän jälkeen Trump kytkee iskun mahdolliseksi vaalitappionsa syyksi.

NBC Newsin mukaan Valkoinen talo ei osannut lainkaan odottaa Trumpin lausuntoa.