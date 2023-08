Suomen hallituksen tuoreiden ministereiden tekemistä sidonnaisuusilmoituksista selviää, että he ovat melko ahkeria sijoittajia.

Erityisesti tällä saralla on kunnostautunut työministeri Arto Satonen (kok), jolla oli rahastoja yli puolen miljoonan euron arvosta. Lisäksi hänellä on 15 sijoitusasuntoa, liiketila Sastamalassa ja omistusta kahdessa eri yhtiössä. Suora osakesijoittaja Satonen ei kuitenkaan ole.

Suorien osakeomistusten saralla ­suurin salkku löytyy ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolta. Hänen osakesalkkunsa arvo oli heinäkuun alussa yli satatuhatta euroa. Lisäksi hänellä on varoja sekä rahastoissa että sijoitusasunnoissa, joihin hän on käyttä­nyt velkavipuakin. Kryptojakin Tavio omistaa muutamalla tuhannella eurolla.

Tavio on sijoittanut eniten euroja Visaan. Neljän muun reilusti osakkeisiin sijoittaneen ministerin arvokkaimmat osakkeet ovat kotimaisia ja kotitalousomistajien suosimia. Sanni Grahn-Laasonen (kok) omistaa lähes 10 000 euron arvosta Sampoa, joka on Helsingin pörssin neljänneksi suosituin kansanosake. Sammolla on reilut 201 000 kotitalousomistajaa. Sari Essayahilla (kd) on noin 7000 eurolla Elisaa, teleoperaattorilla on 162 000 kotitalousomistajaa.

Anna-Maja Henrikssonin (rkp) salkussa painaa eniten Neste, joka on seitsemänneksi suosituin kansanosake. Wille Rydmanilla (ps) on lähes 9500 eurolla kymmenenneksi suosituinta kansanosaketta, Konetta. Hissiyhtiöllä on reilut 100 000 kotitalousomistajaa.

Tiedot suosituimmista kansanosakkeista ovat peräisin Pörssisäätiöltä kesäkuun lopulta.

