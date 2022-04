Suomen on aika vetää johtopäätökset turvallisuuspoliittisesta keskustelusta lähiviikkoina, katsoo pääministeri Sanna Marin (sd).

Eduskunta käsittelee parhaillaan ajankohtaisselontekoa, jonka tarkoituksena on linjata siitä, hakeeko Suomi puolustusliitto Naton jäsenyyttä vai ei.

”Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksista. Nyt on aika käydä keskustelua ja lähiviikkoina on aika vetää keskustelusta myös johtopäätöksiä. Avoimen ja kriittisenkin keskustelun merkitystä ei tule väheksyä. Nyt on arvioitava huolellisesti eri vaihtoehtojen riskit ja mahdollisuudet. On toimittava harkiten, mutta myös päättäväisesti ja viivyttelemättä”, Marin sanoi puheessaan veteraanipäivän juhlassa.

Suomessa muut suuret puolueet paitsi pääministeripuolue SDP ovat jo linjanneet omissa puolue-elimissään, että ne ovat valmiita Suomen Nato-jäsenyyteen. SDP:n puoluevaltuusto kokoontuu päättämään asiasta lauantaina 14.5.

”Uutiset ovat järkyttäviä”

Marinin mukaan Suomi toimii kaikissa toimissaan läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Jos Suomen turvallisuus joskus kyseenalaistettaisiin, luvassa olisi tukea kumppaneilta.

”Kansainvälisen yhteisön yhtenäisyys ja yksituumaisuus Venäjän toimien tuomitsemisessa – sekä avun antamisessa Ukrainalle – on ollut antanut toivoa. Samalla on tullut selväksi, että Suomellakin on tukea. Me emme ole yksin, mikäli meidän turvallisuutemme joskus asetettaisiin kyseenalaiseksi. Me valitsemme itse omat ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisumme.”

Marinin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole vain kansainvälisen oikeuden vastainen, vaan myös inhimillisen oikeudentajun vastainen. Suomi on Marinin mukaan pyrkinyt auttamaan Ukrainaa monin tavoin ja antanut Ukrainaan humanitääristä, rahallista apua ja puolustusmateriaaliapua, eli ukrainalaisten kipeästi kaipaamia varusteita, ammuksia ja aseistusta.

”Siviileihin kohdistuva hyökkäyssota ei ole puolustettavissa miltään kantilta. Uutiset Ukrainasta Venäjän valtaamista kaupungeista ovat järkyttäviä. Sodan kasvot ovat julmat.”

Suomi valmis kovempiin sanktioihin

Pääministerin mukaan Suomi olisi valmis tiukentamaan Venäjää vastaan asetettuja pakotteita.

”Samalla me pyrimme vaikuttamaan Venäjän toimiin kohdistamalla maahan kovia pakotteita. Olemme valmiita myös nykyistä kovempiin sanktioihin. Tahto on selvä, Venäjän kanssa ei tehdä yhteistyötä, niin kauan kuin raakalaismainen hyökkäys jatkuu.”

Tällä viikolla on määrä julkistaa Euroopan unionin kuudes pakotepaketti. Pöydällä on ollut myös venäläinen raakaöljy.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta.

