Vihreiden puoluehallitus on päättänyt esittää kesäkuussa järjestettävälle puoluekokoukselle sääntömuutosta, joka nostaisi puheenjohtajan maksimikausien määrän nykyisestä kolmesta neljään kauteen eli yhteensä kahdeksaan vuoteen. Asian vahvistaa Uudelle Suomelle vihreiden hallintopäällikkö Risto Kankaanpää.

Sääntömuutosaloitteesta kertoi aiemmin vihreiden varapuheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne Demokraatti-lehdelle.

Puoluehallitus esittää Kankaanpään mukaan myös puoluesihteerin toimikausien maksimimäärän kasvattamista kolmesta neljään. Sen sijaan varapuheenjohtajien kahden kauden maksimin on tarkoitus säilyä ennallaan.

Julkisuudessa on ihmetelty vilkkaasti sitä, että moni ennakkosuosikki on päättänyt jättää vihreiden puheenjohtajakisan väliin. Syyksi on epäilty myös kolmen kauden rajausta. Puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi heikosti sujuneiden eduskuntavaalien jälkeen, ettei hae jatkokautta kesäkuun puoluekokouksessa.

Puheenjohtajakisasta ovat kieltäytyneet ennakkosuosikit Oras Tynkkynen, Atte Harjanne ja Fatim Diarra sekä Krista Mikkonen. Ehdolla ovat kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta. Hyrkkö on myös eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Puheenjohtajakisan varjossa käydään kuitenkin mielenkiintoista taistelua.