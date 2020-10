Suomalaisen lääkekehittäjä Faronin kurssi romahti perjantaina 20 prosenttia, kun WHO tiedotti Solidarity-tutkimuksen tuloksista. WHO:n mukaan tutkimuksessa mukana olleet lääkeaineet eivät osoittaneet selvää tehoa koronapotilaiden sairaalahoidossa.

Faron tiedotti perjantai-iltapäivällä oman näkemyksensä tutkimuksesta. Solidarity-tutkimuksessa mukana ollut Traumakine-lääke tuli tutkimukseen mukaan myöhään ja yhtiön käsityksen mukaan pienelle potilasjoukolle. Tutkimuksen löydökset pohjautuvat yhtiön mukaan enemmän myös tutkimuksessa mukana olleeseen lääkeyhtiö Merckin interferoniin kuin Faronin interferoniin.

Puoli vuotta kestäneessä tutkimuksessa oli mukana useita lääkeaihioita, joiden sovellusta uuden koronaviruksen aiheuttaman taudin hoidossa testattiin kontrolloiduissa tutkimuksissa laajalti 30 eri maassa.

WHO:n mukaan tutkituista eri hoitomuodoista remdesivir, hydroksiklorokiini, lopinavir/ritonavir ja Faronin kehittämä interferoni eivät osoittaneet selvästi havaittavissa olevaa tehoa sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden kuolleisuuden vähentämisessä 28 päivän jaksolla.

Lääkekehittäjä Faronin mukaan toisen lääkeyhtiön Merckin ihon alle annettava Rebif-hoito voi antaa erilaisia tuloksia kuin Faronin suonensisäisesti annettava Traumakine-hoito.

Faronin toimitusjohtajan Markku Jalkasen mukaan Merckin valmiste on hitaasti liukeneva. Jalkasen mielestä kriisipotilaille ainoa järkevä keino on antaa vastaavan tyyppinen Traumakine-lääke suonensisäisesti, jolloin lääkkeen vaikutus on Jalkasen mukaan yli 150-kertainen.

”WHO:n tutkimuksen löydökset tutkittujen lääkkeiden tehottomuudesta eivät koske suoraan meitä, vaan erityisesti toista vastaavaa lääkeainetta. Meillä ei ole suoraa tietoa siitä, kuinka paljon Traumakineä on käytetty, mutta omien toimitustemme perusteella tutkitulla periodilla Traumakinellä on ollut vähän käyttöä”, Jalkanen kommentoi Talouselämälle.

Traumakinen aiempi kolmosfaasi äkillisen hengitysvaikeusoireyhtymän hoidossa oli pettymys, ja Jalkasen mukaan syynä oli kortisonien käyttö samaan aikaan Traumakinen kanssa. WHO:n tutkimuksessa 50 prosenttia kaikista tutkimuksen potilaista sai myös kortisonihoitoa.

Faron viestii tiedotteessa, että Traumakinen tehoa selvitetään myös globaalissa REMAP-CAP -tutkimuksessa sekä Harvardin yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettavassa HIBISCUS-tutkimuksessa. Kummatkin hankkeet liittyvät koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon sekä muihin vastaavia oireita hengitysteissä aiheuttaviin tilanteisiin.

Jalkasen mukaan HIBISCUS-tutkimuksessa potilaille ei anneta samaan aikaan kortisonia. Tutkimuksessa on tarkoitus olla mukana 450 potilasta, ja tuloksia odotetaan ensi vuoden loppupuolella. REMAP CAP -tutkimuksen tuloksista saatetaan kuulla Jalkasen arvion mukaan aikaisintaan 3-4 kuukauden päästä.

Faronin toimitusjohtajan mielestä koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon etsitään mahdollisuuksia nyt liiankin kiireellisellä aikataululla.

”Minua oikein hävettää lääketeollisuuden puolesta, kuinka paljon nyt oiotaan monissa paikoissa eri tutkimuksissa.”

