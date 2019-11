”On suuri riski, jos kansa eriytyy liikaa”, sanoo Leena Niemistö. ”Vihapuheen määrä on kasvanut. Jakolinjoja on muitakin kuin köyhät ja rikkaat.”

Uhka. ”On suuri riski, jos kansa eriytyy liikaa”, sanoo Leena Niemistö. ”Vihapuheen määrä on kasvanut. Jakolinjoja on muitakin kuin köyhät ja rikkaat.”

Onko Suomessa hyväksyttävää rikastua muulla tavoin kuin lottovoitolla, hallitusammattilainen Leena Niemistö ?

”Yrityskaupan kautta rikastuminen on tullut hyväksyttävämmäksi. Tosin on hyväksyttävämpiä ja vähemmän hyväksyttyjä toimialoja vaurastua. Peliala tuntuu olevan hyväksyttävästä päästä, yksityinen hoiva- ja terveysala on vaurastumisen suhteen sensitiivisempää. Ero juontuu ainakin osaksi siitä, onko toimialalla verorahoitusta.”

”Urheilijat ovat yhteistä omaisuutta ja idoleita, ja heille rikastuminen hyväksytään, vaikka siitä ei aina koituisikaan veroeuroja Suomelle. Lottovoittajat eivät ole verolistoilla, koska lottovoitot ovat verottomia.”

Kuka: Leena Niemistö, 56 Työ: Hallitusammattilainen ja bisnesenkeli. Stockmannin ja Pihlajalinnan hallituksen varapj, Elisan ­ ja Suomen Messujen hallituksen jäsen. Suomen Kansallisoopperan ja baletin hallituksen pj, Ars Fennica -palkintolautakunnan pj. Ura: Pihlajalinnan varatoimitusjohtaja, Dextran ­toimitusjohtaja, fysiatrian erikoislääkäri. Sai juuri Women's Board Award -palkinnon. Koulutus: Lääketieteen tohtori Perhe: Puoliso suursijoittaja Kari Niemistö, kolme aikuista lasta

Maanantaina 4. marraskuuta julkistetaan taas vero­listoja. Onko suurituloisten lista häpeäpaalu vai ­ylpeyden aihe listalle päässeille?

”Ei se missään nimessä ole häpeäpaalu vaan osoitus henkilön onnistumisesta yrittäjänä, tavoitteisiin päässeenä johtajana tai omaa osaamistaan myyvänä konsulttina, taiteilijana tai urheilijana.”

”Verolistat lisäävät luottamusta ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnassa. Jos kuitenkin itse saisin päättää, tietoja ei julkaistaisi. Huonot puolet liittyvät vastakkainasetteluun ja yksityisyyden säilyttämiseen.”

Myit vuonna 2012 lääkärikeskus Dextran Pihlajalinnalle ja olit verokuningatar 24 miljoonan pääoma­tuloilla. Osasitko varautua julkisuuteen?

”Minulle oli yllätys, että olin listan kärkipäässä, ­joten en osannut varautua tilanteeseen. Halusin kuitenkin olla avoin tässä asiassa, koska avoimuus tuo luottamusta ja läpinäkyvyyttä. Tämä on osa toimivaa demo­kratiaa.”

”Verolistat rohkaisevat nuoria yrittäjiä kasvattamaan omia yrityksiään. Tarinat tuovat myös esille, että on monia eri reittejä tulla menestyneeksi yrittäjäksi.”

Alkoivatko ihmiset suhtautua sinuun eri lailla kuin ennen?

”Yksittäiset ihmiset kenties, mutta yleensä ei. ­Tärkeää on, muuttuuko omakuva ja suhtautuminen muihin.”

”Julkisuus toi paljon yhteydenottoja kasvuyrityksistä. Minusta tuli bisnesenkeli puolivahingossa.”

”Ensimmäiset yhtiöt, joihin lähdin mukaan, olivat lähellä omaa erikoisalaani fysiatriaa. Nyt olen sijoittaja noin 30 kasvuyrityksessä, joista suurimmaksi on kasvanut Digital Workforce . Omistan myös First North -listalla olevaa terveysteknologiayhtiö Nexstimia .”

Miksi yrittäjät eivät vetäydy kissanpäiville, vaikka heistä tulisi yrityskaupassa miljonäärejä?

”Kerran yrittäjä, aina yrittäjä. Yrittäminen on elämäntapa, ei oikein enää osaisi siirtyä normaaliin palkkatyöhön. Lisäksi usein haluaa auttaa muita yrityksiä, esimerkiksi hallitustyössä tai bisnesenkelinä.”

”Yrittäjät eivät lähde yrittämään, jotta he rikastuisivat. Yrittäminen on intohimo ja itsensä toteuttamista. Vaurastuminen saattaa tulla onnistumisten ­kautta, mutta se on kuitenkin harvinaisuus.”

Näin kasvaa miljonääri Yrittäjä. ­Fysiatrian erikoislääkäri ­Leena Niemistö hankki enemmistön lääkärikeskus Dextrasta. Ryhtyi toimitusjohta­jana kasvattamaan yhtiötä. ­Yrityskauppa. Myi Dextran vuonna 2012 Pihlaja­linnalle, kun näki suurten ketjujen valtaavan terveysmarkkinoita. Pääomatulot nousivat 24 miljoonaan euroon. ­Bisnesenkeli. Sijoittanut yritysmyynnin jälkeen yli 30 kasvuyhtiöön suoraan ja Hippocras Ky:n kautta. Hippo­cras on sijoittanut kahden viime ­vuoden aikana tusinaan yritykseen, joukossa mm. terveysteknolo­giaa. Vaikuttaja. ­Perustamassa uutta vaikuttajien ryhmää, jonka tavoitteena on levittää luottamusta yhteiskunnassa ja vähentää vastakkainasettelua.

Mikä muuttaisi suomalaisten suhtautumista rikastumiseen myönteisemmäksi?

”Paras tapa on laittaa hyvä kiertämään Suomen ja suomalaisten hyväksi esimerkiksi tukemalla yhteiskunnallisia hankkeita ja sijoittamalla suomalaisiin yhtiöihin – ovat ne sitten kasvuyhtiöitä tai pörssiyhtiöitä.”

Miten Suomeen saadaan lisää veroja maksavia miljo­näärejä?

”Koulutus on tärkeä asia – meidän pitäisi lisätä korkeakouluihin aloituspaikkoja erityisesti aloille, joilla on osaajapulaa. Näitä ovat muun muassa tekniset alat, kauppatieteet ja terveysala. Suomi uhkaa menettää lahjakkuuksia ulkomaille, koska ulkomailla on hyviä korkeakouluja, joihin on helpompi päästä.”

”Tärkeää on myös tuki innovaatioille. Business Finlandin varhaisen vaiheen tuet ovat elintärkeitä. Tarvitaan myös bisnesenkeleitä, jotka antavat kokemuksensa, osaamisensa ja rahoitusta aloittaville yhtiöille.”

Leena Niemistö Kuva: Tiina Somerpuro

Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan tutkimus ­paljasti, että Suomen huipputuloisten asenteet ovat melko kovia. Mitä mieltä olet heränneestä kohusta?

”En ole yllättynyt kohusta, sillä itselleni tutkimustulos oli hämmentävä ja jopa vähän nolostuttava. Näen riskin, että tämä yleistetään kaikkiin varakkaisiin. En tunnista itseäni tällaisesta ajattelusta.”

Etkö tunnista kovaa asennetta esimerkiksi työttömiä kohtaan?

”Kyllä tähän kovempaan ajattelumalliin törmää, mutta ei omassa tuttavapiirissäni. Enemmän näen ratkaisuhakuisuutta kuin tuomitsemista.”

Onko vastakkainasettelu riski yhteiskunnalle?

”On suuri riski, jos kansa eriytyy liikaa. Kummatkin päät elävät omissa kuplissaan, ja sosiaalisen median algoritmit toimivat niin, että saat koko ajan vahvistusta omille kannoille. Ei kuulla toisia, ei kohdata aidosti toisia eikä pystytä eläytymään toisen asemaan.”

”Tämä on viime kädessä uhka yhteiskuntarauhalle ja hyvinvointiyhteiskunnalle.”

Onko tällaisia piirteitä noussut esille?

”Vihapuheen määrä on kasvanut. Jakolinjoja on muitakin kuin köyhät ja rikkaat.”

”Uhkaan on Suomessa herätty. Rakennamme nyt vaikuttajaryhmää, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta ja edesauttaa kuulemista ja kohtaamista. Ideoin­tivaiheessa olevassa hankkeessa on mukana runsaat kymmenen vaikuttajaa, jotka edustavat muun ­muassa yrityselämää, virkamieskuntaa, mediaa, kirkkoa ja jär­jestöjä. Olen itse mukana, mutta muita nimiä en voi vielä paljastaa.”

Millä tavoin vastakkainasettelua pitäisi purkaa?

”Niiden vaikuttajien, jotka saavat äänensä kuulumaan, pitää asettua sitä vastaan. Pitää laittaa oma persoonansa peliin. Ylipäätään luottamuksen rakentaminen on tärkeää, niin kouluissa kuin työpaikoilla.”

Mihin vastakkainasettelu pahimmillaan johtaa?

”Ulkomailta on paljon esimerkkejä 2010-luvulta – yhteiskuntarauhan rikkoutumista. Ääripäät liittyvät arabikevääseen ja Syyrian tilanteen pitkittymiseen ja lievempiä tapauksia on ollut esimerkiksi Ranskassa ja Ruotsissa.”

”Euroopassa demokratia on ylipäänsä kriisissä. Demokratia on itseisarvo, joten esimerkiksi Unkari on pelottavalla tiellä.”

