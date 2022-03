Suomen ja Ruotsin pääministerit ovat yhdessä lähettäneet kirjeen EU-maiden johtajille muistuttaen Lissabonin sopimuksen artiklasta 42.7, kertoi Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson (sd) tiistaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Kyseisen artiklan mukaan EU-maat sitoutuvat antamaan apua ”kaikin käytettävissä olevin keinoin”, jos jokin jäsenmaa joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

Kyse ei ole kuitenkaan samanlaisista turvatakuista kuin puolustusliitto Naton turvatakuut, mikä tekisi EU:sta puolustusliiton, vaan artiklassa korostetaan, että se ”ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen”.

Kun Anderssonilta tiistaina kysyttiin, millaista apua Ruotsi sitoutuisi lähettämään ja lähettäisikö Ruotsi sotilasvoimaa, jos jokin muu EU-maa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, ei hän tarkkaa vastausta antanut.

”Se riippuu tilanteesta ja kysymys on hypoteettinen. Mutta on itsestään selvää, että me auttaisimme”, Andersson vastasi ja täydensi vielä:

”On katsottava, millaista apua kunkin maan on sopivinta antaa, ja että apua koordinoidaan.”

Andersson korosti tiistaina Ruotsin luoneen erilaisilla puolustusyhteistyösopimuksilla oman yhteistyökumppaneiden verkoston. Mutta onko se Ruotsin kannalta riittävä, siihen hän ei halunnut ottaa kantaa.

”Mikä on riittävää? Me (hallitus) katsomme, että olemme vahvistaneet Ruotsin turvallisuutta merkittävästi tekemillämme toimilla, ja että oman puolustuskyvyn kehittäminen edelleen on tärkeää turvallisuuden vahvistamiseksi entisestään”, Andersson sanoi ja täydensi, että myös puolustusyhteistyötä syvennetään esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa.

