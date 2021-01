Suomen piti alkujaan saada EU:n elvytyspaketista 3,2 miljardia vuosina 2021–2023. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että Suomi saakin vain 2,7 miljardia euroa. Vielä joulukuussa summan arvioitiin olevan 2,3 miljardia.

Mistä lukujen muuttuminen johtuu? Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) avaa asiaa Twitterissä.

Taustalla on ennen kaikkea se, että Suomi on selvinnyt koronan aiheuttamasta talouskriisistä toistaiseksi odotettua paremmin.

”Jo heinäkuussa oli tiedossa, että 30 % tuesta perustuisi tulevaan BKT:n kehitykseen, eli ennusteeseen, joka voi muuttua molempiin suuntiin. Suomen viimeisin ennuste vuoden 2020 BKT:n kehityksestä on parempi – onneksi – kuin kesällä odotettiin”, Tuppurainen tviittaa.

”Siten enimmäissaantoarviomme (2,7 mrd. avustusmuotoista tukea) on jäämässä alhaisemmaksi kuin kesän talousarvioissa oletettiin. Luvut voivat vielä muuttua”, Tuppurainen toteaa.

Eurooppaministerin mukaan oleellista on, että EU maat kykenivät päättämään yhteisestä elvytyksestä.

”Se on Suomenkin etu”, hän sanoo Twitterissä.

Ministeri muistuttaa, että hyväksyessään elpymispaketin Suomi edellytti, että avustusmuotoisen tuen määrä alenee ja jäsenvaltiokohtaisia vastuita rajataan.

”Vaatimukset kuultiin, avustusten osuus pieneni 110 miljardia, enimmäisvastuumme rajautuivat ja tarkentuivat”, hän listaa Suomen saavutuksia elvytyspakettineuvotteluissa.

”Edellytimme tuen jakokriteereissä huomioitavan nimenomaan koronakriisin suorat vaikutukset talouteen kriisin aikana, ei ainoastaan taaksepäin katsoen. Näin kriteerit tehtiin. Rahanjakokriteerejä ei nyt ole muutettu, vaan toimittu kuten jäsenvaltiot yksimielisesti sopivat”, Tuppurainen toteaa.

Ylen Ykkösaamussa hän tarkensi, että tietty osa rahasta on jo ”lukittu” ja Suomen osalta on varmaa, että Suomi saa 1,55 miljardin euroa edellisvuosien kriteerien perusteella. Kuluva ja ensi vuosi ratkaisevat hänen mukaansa, paljonko loppusumma on.