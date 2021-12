Eduskunta on yli puoluerajojen kannattanut terapiatakuuta vaativaa kansalaisaloitetta. Se päätettiin sisällyttää hallituksen hoitotakuuesitykseen.

Terapiatakuu. Eduskunta on yli puoluerajojen kannattanut terapiatakuuta vaativaa kansalaisaloitetta. Se päätettiin sisällyttää hallituksen hoitotakuuesitykseen.

Terapiatakuu. Eduskunta on yli puoluerajojen kannattanut terapiatakuuta vaativaa kansalaisaloitetta. Se päätettiin sisällyttää hallituksen hoitotakuuesitykseen.

Oppositiopuolue kokoomus haastaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd) terapiatakuun toteutumisesta.

Asian nostivat torstaina esille kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Ben Zyskowicz.

Molemmat viittaavat Mielenterveyspoolin näkemykseen, jonka mukaan hallituksen esitys hoitotakuusta ei toteuta Terapiatakuu-kansalaisaloitteen vaatimuksia perustason mielenterveyspalvelujen parantamisesta.

Sdp:stä on vakuutettu, että terapiatakuun tavoitteet hoidetaan kuntoon hoitotakuun yhteydessä.

”On asioita, jotka eivät tunnu etenevän, vaikka kaikki niitä kannattavat. Tällainen on tämä niin sanottu terapiatakuu. Viime aikoina olemme lukeneet mediasta hälyttäviä uutisia ja tietoja niistä ongelmista, mitä meillä tässä maassa on lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. Mielenterveysjärjestöjen mukaan, ministeri Kiuru, nyt lausunnolla oleva hoitotakuuesitys ei toteuta terapiatakuun tavoitteita. Te olette useamman kerran tässä salissa sanonut aivan muuta. Miten tässä näin kävi? Toteutuuko terapiatakuu tässä hoitotakuuesityksessä siten kuin olette usein väittänyt?” kysyi Zyskowicz eduskunnan kyselytunnilla.

Ministeri Kiuru kyseenalaisti eduskunnan kyselytunnilla Zyskowiczin näkemyksen.

”Edustaja Zyskowicz, minä juuri tapasin mielenterveysjärjestöjä ja sain hyvin toisenlaisen käsityksen kuin se väittämä, jonka te paperista luitte – en tiedä, missä se on esitetty. Mutta tärkeää on se, että järjestöt nimenomaan myös terapiatakuussa lähtevät siitä, että seitsemässä päivässä pitäisi päästä lyhytinterventioon, ja se on tämän hallituksen esityksen aivan keskeisin pointti. Se myös, että nämä mielenterveysjärjestöt tekivät terapiatakuusta esityksen, että kolmen päivän palvelutarpeen arvioinnin perusteella astuisi aika tikittämään. Tässä esityksessä lähdetään siitä, että ensimmäisenä päivänä yhteydenotosta lähtee heti aika rullaamaan, joten meidän pitäisi varmasti käydä, edustaja Zyskowicz, vähän pohjamutia myöden oleva keskustelu siitä, että mistä te äsken kysyitte”, Kiuru sanoi.

Mielenterveysalan toimijoiden yhteinen Mielenterveyspooli vaati keskiviikkona tiedotteessaan Terapiatakuun tavoitteiden kirjaamista terveydenhuoltolakiin.

”On hienoa, että hallituksen esityksessä hoidon tarpeen arviointi toteutettaisiin saman päivän aikana, kun ihminen hakee apua. On niin ikään parannus nykytilaan, jos matalan kynnyksen mielenterveysapua lisätään, ja jos yleislääkärille pääsee seitsemässä päivässä. Nämä muutokset eivät kuitenkaan takaa hoitoon pääsyä psyykkisten ongelmien osalta. Perustason mielenterveyspalvelut jäävät hallituksen esityksessä hyvin ohuiksi”, Mielenterveyspooli katsoi.

”Hallituksen esityksen perusteluissa hoitotakuun ulkopuolelle rajataan kaikki psykoterapiat ja muut psykososiaaliset mielenterveyden häiriön hoitoon tarkoitetut interventiot. Hoitotakuu ei siis sisällä esimerkiksi lyhytpsykoterapioita, jotka ovat tutkitusti tehokas hoitomuoto nimenomaan mielenterveyden oireilun alkuvaiheessa”, Mielenterveyspooli myös totesi.

”Terapiatakuun toteutuminen vaatii nimenomaan sitä, mikä hallituksen esityksessä on erikseen rajattu hoitotakuun ulkopuolelle: lyhytpsykoterapioiden sekä muiden tutkimusnäyttöön perustuvien psykososiaalisten hoitomenetelmien ja lyhytinterventioiden sisällyttämistä perusterveydenhuoltoon ja hoitotakuun piiriin”, tiedotteessa myös sanotaan.

Kyselytunnilla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo huomautti Kiurulle kannanotosta.

”Meidän mielenterveyspuoli on todennut, että terapiatakuu puuttuu, se kansalaisaloitteen mukainen, hallituksen esityksestä”, Orpo huomautti.

Terapiatakuuta ajava kansalaisaloite sai laajaa kannatusta eduskunnassa vuonna 2019. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kytki aloitteen hoitotakuuseen.

Vihreiden europarlamentaarikoksi noussut Alviina Alametsä on yksi terapiatakuualoitteen alullepanijoista. Alametsä painotti sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisessa alkuvuodesta 2020, että hoitotakuussa pitää olla terveydenhuollon perustasolla tarjolla vaikuttavia psykoterapeuttisia ja psykososiaalisia hoitoja, kuten kansalaisaloitteessa linjataan.

Aiemmin tänä syksynä hallituspuolue vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko oli Uuden Suomen haastattelussa huolissaan terapiatakuun toteutumisesta ja näki, että terapiatakuun toteutumista hoitotakuussa on seurattava tarkkaan.

LUE MYÖS Pihlajalinnalta tuli järkyttävä tieto – Suomalaisessa ilmapiirissä taitaa olla vakavia ongelmia

”Olisin toivonut, että terapiatakuun eteen olisi tehty enemmän ja siihen olisi löytynyt lisärahoitusta jo ennen hoitotakuuta”, Pitko sanoi.

Hallituksen esitys hoitotakuusta on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy 4. tammikuuta 2022.

”Onneksi esitys on vasta luonnos, jota on mahdollista muuttaa parempaan suuntaan. Kenenkään ei pitäisi joutua odottamaan hoitoon pääsyä”, sanoo Sari Sarkomaa tiedotteessaan.

LUE MYÖS: