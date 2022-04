Venäjän armeijan tavoitteena on saada hallintaansa koko Donbasin alue sekä koko eteläinen Ukraina, maan keskisen sotilaspiirin johtaja on kertonut kansainvälisen median mukaan.

Venäjä on keskittänyt joukkonsa itäiseen Ukrainaan, jossa käydään laajoja taisteluita Luhanskin ja Donetskin alueilla. Näiden muodostaman Donbasin alueen lisäksi Venäjä pyrkii hyökkäyssotansa ”toisessa vaiheessa” saamaan haltuunsa koko Ukrainan etelärannikon luodakseen paitsi maayhteyden Krimille myös uuden yhteyden Moldovalle kuuluvalle Transnistrian alueelle.

Transnistria on yksipuolisesti itsenäiseksi julistautunut Moldovan alue Ukrainan rajalla. Aluetta hallitsee Venäjä-mielinen hallinto, jota tukevat venäläisjoukot.

Venäjän keskisen sotilaspiirin komentaja Rustam Minnekayev väitti Deutsche Wellen mukaan Venäjän tavoitteista ilmoittaessaan, että venäjänkielistä väestöä ”vainotaan” Transnistriassa. Viesti tulkitaan huolestuttavaksi Moldovan kannalta, sillä Venäjä on aiemmin perustellut Krimin niemimaan ja itäisen Ukrainan miehityksiä venäläisväestön väitetyllä syrjinnällä ja vainolla.

Venäjä jatkoi perjantain vastaisena yönä hyökkäystään Ukrainan itä- ja kaakkoisosissa ja sai median mukaan haltuunsa kymmeniä kyliä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuitenkin kuvaa etenemistä vain tilapäiseksi ja uskoo Ukrainan voivan saada alueet takaisin haltuunsa.

”He voivat vain lykätä väistämätöntä, kun hyökkääjät joutuvat lähtemään alueeltamme”, Zelenskyi sanoo BBC:n mukaan.

Ukrainaa vahvasti tukeneen Ison-Britannian puolustusministeriö arvioi, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin torstain päätös jättää iskemättä rynnäköllä Mariupolin kaupungin viimeisten ukrainalaispuolustajien asemiin kertoo siitä, että Venäjä tarvitsee Mariupolia piirittäviä joukkojaan muualla Itä-Ukrainassa. Britannian tiedustelu on aiemmin kertonut, että Venäjän joukoilla on yhä vaikeuksia edetä Itä-Ukrainassa, vaikka joukkoja on keskitetty.

Mariupol on Venäjän mukaan sen hallussa lukuun ottamatta Azovstalin terästehdasta, jonne kaupungissa jäljellä olevat ukrainalaisjoukot ovat suojautuneet. Kaupungissa on loukussa myös suuri määrä siviilejä, joiden laajaa evakuoimista Venäjä ei ole sallinut. Vaikka Ukraina on menettämässä Mariupolin, se hallitsee yhä eteläisessä Ukrainassa muun muassa Odessan ja Mykolajivin merkittäviä kaupunkeja.

