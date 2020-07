Pääministeri Sanna Marin (sd) ottaa Twitter-viestiketjussaan kantaa huoliin koronaepidemian uudelleen ryöpsähtämisestä.

”Poikkeusolot päättyivät kesäkuussa ja rajoituksia on purettu asteittain rauhoittuneen tautitilanteen ansiosta. Riski taudin uudelleen kiihtymiseen on silti olemassa ja tämä on jokaisen huomioitava omassa elämässään”, Marin tviittaa.

”Jos saavut Suomeen muualta kuin rauhallisen tautitilanteen maasta, mene kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin. Luotamme siihen, että toimit vastuullisesti. Jos olet oleskellut vain kotimaassa tai vastaavan rauhallisen tautitilanteen maassa, voit terveenä käydä töissä, asioida palveluissa sekä tavata esimerkiksi ystäviäsi ja sukulaisiasi. Mikäli sinulla on minkäänlaisia flunssaoireita, vältä fyysisiä kontakteja ja mene koronatestiin”, Marin ohjeistaa.

”Mikäli tautitilanne Suomessa pahenee, voidaan rajoituksia ottaa uudelleen käyttöön. Niiden inhimillinen ja taloudellinen hinta on kuitenkin kova. Eli muistetaan pitää hygieniasta huolta ja turvavälit erityisesti tuntemattomien ihmisten kanssa asioidessa”, hän muistuttaa.

Maat, joiden osalta Suomi on luopunut maahantulon rajoituksista ja karanteenisuosituksesta ovat Alankomaat, Andorra, Belgia, Etelä-Korea, Georgia, Islanti, Irlanti, Italia, Japani, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Malta, Norja, Ruanda, Saksa, San Marino, Slovakia, Tanska, Thaimaa, Tunisia, Unkari, Uruguay, Uusi-Seelanti ja Vatikaani. Näistä maista tullessa omaehtoista karanteenia ei suositella. Kiinan osalta edellytetään, että vastavuoroisuus vahvistetaan EU:ssa.

Koronatilanne on pahentunut uudelleen useissa Euroopan maissa, mikä on herättänyt huolta myös Suomessa.

