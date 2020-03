Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korostaa, että koronaviruksen torjunnassa on oltava riittävä keinoja käytössä. Hän otti Ylen A-Talkissa kantaa myös suomalaisia torstaina puhuttaneeseen valmiuslakiin.

”Pitää miettiä, antaako tartuntatautilaki riittävästi suojaa. Koronaviruksen torjunnassa on oltava koko keinovalikoima käytössä nopeasti”, presidentti linjasi.

Niinistö korosti, että viruksen etenemisen hidastaminen on tärkeää.

”Nyt meidän täytyy kiinnittää huomiota riskiryhmiin. Nyt pitää keskittyä suojaamaan riskiryhmiä. Meillähän puhutaan kuitenkin vielä suhteellisen pienestä määrästä tapauksia. Mutta ongelmana on se, että me seuraamme ihan tarkkaan sitä käyrää, joka on nähty muualla: eksponentiaalinen käyrä, ja pelkään pahoin että emme me siitä käyrästä kovin kauas pääse, kovin paljon helpommalla.”

Niinistö myönsi kysyttäessä olevansa ”aikalailla huolissaan”.

”Meillehän on nyt kerrottu, ja uskon että useimmat meistä – kaikki, toivon mukaan – ovat ymmärtäneet muuttaa käyttäytymistään matkojen suhteen, tai siinä suhteessa kuinka osallistuu tai kuinka lähelle ihmisiä pyrkii. Mutta siitä huolimatta, kyllä käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia, ja minä pukisin sen nyt mielelläni siihen, että kun meille sanotaan että ottakaa fyysistä etäisyyttä, niin otetaan henkistä läheisyyttä. Eli tässä tarvitaan nyt vähän sellaista ajattelua, että minä en ole tässä nyt yksin, vaan me olemme joukolla, ja tavallaan toinen toistamme tukemassa.”

