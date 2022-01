Tokmannin logistiikkakeskus on Mäntsälässä.

Koronan omikronmuunnos leviää Kiinassa huolestuttavaan tahtiin.

Deltavariantin aikaan kiina sulki satamiaan, ja tämä on uhkana nytkin.

Sulku vaikuttaisi maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, jotka ovat takunneet jo pitkään.

Halpaketju Tokmannin valikoimasta suoraa tuontia oli 26,2 prosenttia viime tammi-syyskuussa. Siitä 16,2 prosenttia tuli yrityksen Shanghain-yhtiön kautta. Tokmannilla on Kiinassa yhteisyritys norjalaisen Europrisin kanssa.

Yrityksellä oli toimitusvaikeuksia toissa keväänä, kun koronapandemia oli alussa. Nyt ongelmiin on osattu varautua paremmin.

”Olemme varautuneet muun muassa aikaistamalla tilauksia ja toimituksia. Shanghain-hankintayhtiömme on saatavuuden varmistamisessa merkittävä, ja toki pitkät yhteistyösuhteet tavarantoimittajiemme kanssa ovat auttaneet meitä tässä globaalisti vaikeassa tilanteessa”, sanoo Tokmannin hankintajohtaja Juha Valtonen.

”Tilanne on Tokmannilla olosuhteista huolimatta varsin hyvä. Tavaroiden saatavuus kevään ja kesän sesonkiin on turvattu ja monilta osin ensi joulun ostot on jo tehty”, Valtonen kertoo.

Tokmannilla on Kauko-Idän toimituksissa yhteistyötä logistiikkayhtiö Maerskin kanssa.

Se on Valtosen mukaan ollut erittäin tärkeää toimitusten varmistamisessa.

