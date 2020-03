New Rochellen asukas Nicholas Walsh käveli paikallisen synagogan ohi tiistaina. Synagogaa epäillään New Yorkin lähellä sijaitsevaa pikkukaupunkia riivaavan koronaepidemian lähtöpisteeksi.

New York. New Rochellen asukas Nicholas Walsh käveli paikallisen synagogan ohi tiistaina. Synagogaa epäillään New Yorkin lähellä sijaitsevaa pikkukaupunkia riivaavan koronaepidemian lähtöpisteeksi.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo on ilmoittanut Yhdysvaltain kansalliskaartin joukkojen lähettämisestä avuksi New Rochellen pikkukaupunkiin New Yorkista pohjoiseen. 77 000 asukkaan New Rochelleen perustetaan noin 1,6 kilometrin laajuinen eristetty alue, jolla pyritään estämään paikallisen koronavirusepidemian leviämistä.

Kansalliskaarti toimittaa alueen asukkaille muun muassa elintarvikkeita ja muuta apua sekä siivoaa mahdollisesti altistuneita julkisia tiloja.

Andrew Cuomon mukaan New Rochelle on ”suurin rypäs” koronatapauksia Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa on kaikkiaan jo yli 1000 todettua tartuntaa, joista 108 Westchesterin piirikunnissa, missä New Rochelle sijaitsee. New Yorkin osavaltiossa on todettu kaikkiaan 173 tartuntaa.

”Se on erityinen ongelma”, Cuomo sanoo New Rochellesta BBC:n mukaan.

”Se on ilmiö.”

New Yorkin pormestarin mukaan dramaattisissa toimissa on kyse elämän ja kuoleman kysymyksestä. Koulut, yritykset ja kokoontumispaikat alueella suljetaan kahden viikon ajaksi, mutta Cuomon mukaan alueen sisäistä liikkumista ei estetä.

Paikallisen epidemian keskiössä on raporttien mukaan synagoga, johon liittyen yli tuhat ihmistä on asetettu karanteeniin.

”Emme voi tehdä sellaisia asioita kuin teimme pari kuukautta sitten”

New Rochelle ei ole suinkaan ainoa keskittymä Yhdysvalloissa, jossa kaikkiaan jo 31 ihmistä on kuollut koronavirukseen. Massachusettsin kuvernööri on julistanut osavaltioon hätätilan, koska osavaltiossa epäillään kerralla 51 uutta koronatartuntaa aiempien noin 40 tapauksen lisäksi.

Lääkevalmistaja Biogen ilmoitti viime viikolla, että kolmella yrityksen työntekijällä on todettu koronavirus. Potilaat olivat osallistuneet yhtiön kokoontumiseen Bostonissa, ja kaikki kokouksen osallistujat ovat nyt tarkkailun alla, CNN kertoo.

Yhdysvaltain Kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutin (NIAID) johtaja Anthony Fauci kehotti tiistaina amerikkalaisia suhtautumaan virukseen vakavasti. Hän painotti, että yhteiskunta ei voi jatkaa normaalia toimintaansa, vaan leviämisriski täytyy ottaa huomioon.

”Haluamme tämän maan ymmärtävän, että [kansana] emme voi tehdä sellaisia asioita kuin teimme pari kuukautta sitten”, hän sanoi Valkoisessa talossa median mukaan.

”Ei ole väliä, oletko osavaltiossa, jossa on tapauksia tai ei ole, sinun täytyy alkaa ottaa vakavasti se, mitä voit tehdä nyt ja mitä voit tehdä jos ja kun tartuntoja tulee – ja niitä varmasti tulee”, Fauci jatkoi.

Faucin mukaan keskivertoamerikkalaisen riski sairastua on yhä pieni, mutta alueellisesti riski voi olla suurikin. Muun muassa poliittisia tilaisuuksia ja muita kokoontumisia on alettu perua Yhdysvalloissa koronavarautumisen nimissä.

