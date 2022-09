Suomen puolustushallinnossa on jo kesästä alkaen alkanut Nato-prosesseja, kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Tarkoitus on kartuttaa tietopohjaa Naton päivittäiseen työhön liittyvistä käytänteistä sekä teknisistä ja hallinnollisista vaatimuksista puolustusministeriössä ja Puolustusvoimissa. Lisäkäsiä tarvitaan.

”Suomi tulee sijoittamaan Naton rakenteisiin moninkertaisen määrän sotilaita nykytilanteeseen verrattuna, joskin asteittain, vuosien varrella. Lisäksi tarvitsemme siviilihenkilöstöä Nato-puolustuspolitiikkamme valmisteluun sekä puolustusministeriössä että maailmalla. Myös joukkojen ja suorituskykyjen asettaminen Naton yhteisen puolustuksen ja pelotteen tarpeisiin Suomen velvoitteiden mukaisesti tulee olemaan iso ponnistus”, Kaikkonen sanoi puheessaan maanpuolustuskurssin avajaisissa.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat toissa viikolla, että suomalaissotilaiden määrä Naton KFOR-operaatiossa Kosovossa nousee noin 70 sotilaaseen eli yli kolminkertaistuu nykyisestä vuoden 2023 alkupuolella.

Suomelta odotetaan Kaikkosen mukaan jatkossa osallistumista myös Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin. Natossa on esimerkiksi merkittävä määrä komiteoita, joissa Suomi ei aiemmin ole ollut mukana, ministeri huomauttaa.

”Huolellinen pohjatyö, valmistelu ja harkinta on tarpeen, kun valmistelemme kantojamme uusiin kysymyksiin. Tämä ei hosumalla parane, sillä huomioitavia asioita on valtava määrä, sekä poliittisesta että sotilaallisesta näkökulmasta. Tämä on meille myös henkinen muutos.”

Tässä ministeri havaitsi jo ”asemiin ajoa”

Suomen Nato-jäsenyys on ratifioimatta vielä muutamassa maassa, mutta tarkkailijajäsenen Suomella on jo laaja pääsy Naton asiakirjoihin ja kokouksiin. Pidemmälle kantavien puolustuspoliittisten linjausten aika konkretisoituu vasta täysjäsenyyden myötä, Kaikkonen toteaa. Suomessa on jo herännyt keskustelua siitä, miten Nato jatkossa on läsnä Suomessa.

”Yksi aihe, jossa on jo havaittavissa lievää asemiin ajoa, on Naton infrastruktuurin mahdollinen sijoittaminen Suomen alueelle. Naton komento- ja joukkorakenteeseen liittyvät kysymykset ovat Nato-puolustuspolitiikan kovinta ydintä, eikä suinkaan asia, joka on vain Suomen päätettävissä”, Kaikkonen muistuttaa.

”Nato ei ole tähän päiväänkään mennessä työntämällä työntänyt jäsenmaihinsa rakenteitaan, vaikka jäsenmaa olisi sitä kovasti toivonutkin. Tässä tärkeässä asiassa ei ole syytä hötkyillä. Sen voin kyllä jo tässä vaiheessa sanoa, että kyllä tulemme selvittämään erilaisia vaihtoehtoja Naton läsnäololle Suomessa. Mahdollisten ratkaisujen aika on vasta selvästi tuonnempana, mutta niiden täytyy olla Naton kannalta perusteltavissa ja Suomen turvallisuutta hyödyttäviä.”

Kaikkonen kertoo pääsevänsä harjoittelemaan jo ”Nato-arkea” lokakuun puolustusministerikokouksessa, joka on ensimmäinen laatuaan ja johon Suomi pääsee tarkkailijajäsenenä mukaan ydinaseosioita lukuun ottamatta.

