Eduskuntavaalit on käyty ja tulevina viikkoina väännetään alkavan vaalikauden talouspolitiikan linjasta.

Tuoreiden talousennusteiden perusteella taantuma olisi jäämässä lieväksi Suomen taloudessa. Julkisen talouden näkymä on kivikkoinen.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä toteaa, että valtion budjettitalouden alijäämä on kasvamassa teknisen kehyksen mukaan 12 miljardiin euroon vuonna 2027. Mitä alijäämät lopulta ovat riippuu tietenkin tulevan hallituksen päätöksistä ja talouden kehityksestä.

Vaalikamppailun keskellä puolueiden näkemyserot olivat erittäin isoja tulevasta talouspolitiikan linjasta.

Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että julkista taloutta on tarpeen vahvistaa vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahden vaalikauden aikana. VM:n haarukoinnin mukaan nyt alkavalla vaalikaudella tasapainottamistarve olisi kuusi miljardia euroa ja seuraavalla vaalikaudella kolme miljardia euroa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju katsoo, että nyt jäähyllä olevat EU:n talouskurisäännösten lähtökohdat tuottaisivat varsin samanlaisen julkisen talouden vahvistamistarpeen kuin mikä VM:n arvio on. Kangasharju pitää VM:n sopeutustarvearviota perusteltuna.

Alijäämä. Laboren johtaja Mika Maliranta toteaa, että Suomen julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä. Kuva: KIMMO HAAPALA

Laboren, entisen Palkansaajien tutkimuslaitoksen, johtaja Mika Maliranta toteaa, että Suomen julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä. Maliranta huomauttaa, että sillä, onko julkisen talouden korjaustoimissa painopiste verotuksessa, menoleikkauksissa vai rakenneuudistuksissa on hyvin merkittäviä tulonjakovaikutuksia.

”Poliittisessa päätöksenteossa on syytä ottaa nämä huomioon, jotta tiedetään, mitä saadaan aikaan”, Maliranta sanoo.

Kangasharju: Menosopeutusta on mahdollista tehdä ilman ”kurjistamista”

Säästöt. Etlan Aki Kangasharju katsoo, että Suomen kaltaisessa maassa, jossa talouskasvu on olematonta ja verot jo korkeat, sopeutustoimia pitäisi tehdä menosäästöin. Kuva: OUTI JÄRVINEN

Etlan Kangasharju katsoo, että Suomen kaltaisessa maassa, jossa talouskasvu on olematonta ja verot jo korkeat, sopeutustoimia pitäisi tehdä menosäästöin.

Hänen mukaansa menoleikkaukset vähentävät velkaantumista selvästi veronkorotuksia tehokkaammin ja pysyvämmin. Kangasharju huomauttaa, että menosopeutusta on mahdollista tehdä ilman ”kurjistamista” esimerkiksi parantamalla julkisia hankintoja tai tehostamalla sote-alan tuottavuutta.

”Poliittinen konsensus ei varmaan löydy niin, että tehtäisiin sopeutus pelkästään menoilla”, Kangasharju toteaa.

Kangasharju katsoo, että jos veronkiristyksiä tulee, niiden pitäisi ennemminkin kohdistua kiinteistö- ja arvonlisäveroon kuin ansiotulo-, pääoma- tai yritysverotukseen.

Sopeutuksen jaksotus olennaista

Julkisen talouden sopeutustoimissa olennaista kokoluokan ohella on luonnollisesti niiden jaksotus. Talouspoliittisessa keskustelussa on nostettu esille, että ennustetun velkasuhteen kasvun taittamiseksi sopeutustoimien pitäisi olla etupainotteisia.

Maliranta toteaa, että voi olla poliittinen paine tehdä sopeutustoimia etupainotteisesti.

”Olen huolissani, että jos tällainen sokkihoito laitetaan, miten se vaikuttaa talouskehitykseen”, Maliranta sanoo.

Hän arvioi, että koska kyse on rakenteellisesta alijäämästä, se korjautuu rakenteellisten muutosten kautta, jotka yleensä tapahtuvat ajan kanssa.

Maliranta katsoo, että julkisessa talouden sopeutuksessa sokkihoitoa parempi ratkaisu voisi olla ”asteittain kiristyvä lääkitys”, jolla pyritään muuttamaan Suomen talouden rakenteita julkisen talouden kannalta kestävämmiksi.

Malirannan mukaan voisi olla perusteltua tehdä uskottava pitkän aikavälin suunnitelma, jossa alussa tehdään vähän kevyempiä toimia ja sitouduttaisiin tekemään esimerkiksi kahden vuoden päästä väliarviointi.

Hän ottaa lääkevertauksen ja toteaa, että kahden vuoden päästä voitaisiin katsoa pitääkö antibioottikuuria kolminkertaistaa tai nelinkertaistaa, vai voidaanko jo siirtyä kuntoutumisvaiheeseen.

Talouspolitiikan askelmerkeistä puhutaan kevään mittaan todennäköisesti moneen otteeseen, sillä hallitusneuvotteluista on jo hyvissä ajoin ennakoitu tulevan vaikeita. Voi hyvin olla, että kesä ehtii tulla ennen kuin uusi hallitus on kasassa.

VM:n budjettipäällikkö Niemelä kertoo, että uusia pohjapapereita valtiovarainministeriöltä ei ole enää hallitusneuvotteluihin tulossa.

”Toki työstämme datoja eteenpäin”, Niemelä sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että teknisen kehyksen antamaa tilannekuvaa parannetaan tuoreilla valtion tilinpäätöstiedoilla.

Alijäämä. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä huomauttaa, että jos halutaan pitää kiinni alijäämän pienentämisestä jollekin tasolle, ei menojen kohdentumisella kehyksen sisälle tai ulkopuolelle ole merkitystä. Kuva: Tiina Somerpuro

Ensi vuoden budjettiin on monia lisämenotarpeita

Keskustelu julkisen talouden vahvistamisesta on keskittynyt isoon kuvaan, mutta talouspolitiikassa on monta palasta. Konkreettinen esimerkki on jo ensi vuoden budjetin kasaaminen. Teknisen kehyksen mukaan valtion budjettitalouden alijäämä on ensi vuonna 11,6 miljardia euroa.

Paljon on puhuttu säästöistä, mutta ensi vuoden budjettiin on monia lisämenotarpeita. Näitä on esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityspanostuksiin ja soteen liittyen. Nykyisessä maailmantilanteessa lisämenotarpeita voi edelleen tulla maanpuolustukseen ja huoltovarmuuteen liittyen.

”Jotakin on huomioitu. Esimerkiksi t&k-rahoitus on mukana kehysvarauksena ja hyvinvointialueisiinkin liittyen on joitakin varattuja eriä teknisessä kehyksessä”, Niemelä sanoo.

Kuluneella vaalikaudella moniin kriisitoimiin, esimerkiksi pandemiaan ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyen käytettiin erittäin huomattavasti rahaa budjettikehysten ulkopuolelta. Alkavan vaalikauden talouspolitiikan kannalta olennaista on, mitä hallitusneuvotteluissa linjataan kehyksen ulkopuolelle menevistä menoista ja tuleeko jotain poikkeuslauseketta.

Oli niin tai näin, Niemelä huomauttaa, että jos halutaan pitää kiinni alijäämän pienentämisestä jollekin tasolle, ei menojen kohdentumisella kehyksen sisälle tai ulkopuolelle ole merkitystä.

”Lisäeuroja ne ovat joka tapauksessa”, Niemelä sanoo.

Kun hallitusohjelmasta väännetään, mahdollisista menoleikkauksista ja veronkorotuksista sopiminen tulee olemaan kova vääntö, olivatpa hallitusneuvotteluissa lopulta mitkä puolueet tahansa. Katseet kääntyvät varmasti myös sen takia rakenne- ja kasvutoimiin, joita joka tapauksessa tarvitaan. Monet rakennetoimet limittyvät säästötoimiin.

Koko julkisen talouden vahvistamisen kannalta olennaista on, miten uskottavalla pohjalla kasvu- ja rakennetoimille asetettavat tavoitteet ovat. On esimerkiksi paljon hyviä ja perusteltuja työllisyystoimia, mutta paljon rajallisemmin julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia.

Millaisia eläkelinjauksia on luvassa?

Äskettäin julkaistussa VM:n kasvutyöryhmän raportissa nousi esille, että erilaisilla muutoksilla työttömyysturvaan ja eläkejärjestelmään voisi vahvistaa julkista taloutta useilla sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa.

Raportissa esiin nostetuista työttömyysturvan muutoksia koskevista vaihtoehdoista monia, kuten työssäoloehdon uudistamista, työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen ehtojen tiukentamista ja työttömyysturvan lapsikorotusten poistamista, on käsitelty aiemminkin eri yhteyksissä.

Pidemmän aikavälin askelmerkkien kannalta huomioarvoista on, että kasvutyöryhmän raportissa nostettiin erikseen esille myös tarve tehdä uusi eläkeuudistus. Työllisyyden kautta eläkelinjaukset vaikuttavat myös valtion ja kuntien talouteen. Koko julkisen talouden kannalta kiinnostava ja iso kysymys on, millaisia hallitusohjelmakirjauksia eläkeasioista lopulta tulee.