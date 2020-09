Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kummastelee keskusrikospoliisin (KRP) päällikön hakuprosessista noussutta keskustelua.

Nimitys nousi puheenaiheeksi Iltalehden näkökulmakirjoituksen myötä. Lehti kertoi, että tehtävän kriteerit olisi ”kuin luotu vastaanottokeskuksen johtajan nostamiselle KRP:n päälliköksi”.

”KRP:n päällikön nimityksen ympärille on synnytetty erikoinen keskustelu. Ihmettelen asiaa. Prosessi on kesken ja aivan alkuvaiheessa. Hakemukset on vasta äskettäin vastaanotettu”, Ohisalo vastaa kirjoitukseen Twitterissä.

”Keskustelun käynnistäneen Iltalehden artikkelin varsinainen uutinen oli lista virkaan hakeneista. Loppuosa oli lähinnä erilaisista vihjailuista koostuvaa mielipidekirjoitusta. Kummallista, että kokeneetkin poliitikot ovat lähteneet lietsomaan sellaisen pohjalta epäluuloja.”

Hakuprosessiin on jo ottanut kantaa muun muassa pääministeripuolue sdp:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, joka vaati puoluepolitikoinnin pitämistä ulkona KRP:n johtajavalinnasta.

Ohisalon mukaan pesti täytetään normaalilla prosessilla ja haku on ollut julkinen ja avoin.

”Hakuilmoitus on valmisteltu virkatyönä SM:ssä ja siinä on todettu SM:n konsernistrategian mukaisia odotuksia ja tietysti säädetyt kelpoisuusvaatimukset, kuten ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen”, Ohisalo kirjoittaa.

