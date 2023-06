Viinien myynnin vapauttaminen ruokakauppoihin on ollut esillä hallitusneuvotteluissa.

Viinien myynnin vapauttaminen ruokakauppoihin on ollut esillä hallitusneuvotteluissa. Se on erityisesti kokoomuksen tavoite, jota puolue on pitänyt esillä jo pitkään. Vaihtoehtobudjettinsa mukaan kokoomus kiristäisi vapautuksen yhteydessä viinin vahvuisten alkoholijuomien verotusta 200 miljoonalla eurolla vastatakseen huoliin kulutuksen kasvusta.