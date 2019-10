Yhdysvaltain presidentti on vahvistanut, että terroristijärjestö Isisin johtaja on kuollut Yhdysvaltain sotilasoperaatiossa Pohjois-Syyriassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut, että terroristijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi on kuollut Yhdysvaltain sotilasoperaatiossa Pohjois-Syyrian Idlibissä.

”Hän kuoli juostuaan umpikujaan räjäyttämällä räjähdevyönsä”, Trump kertoi tiedotustilaisuudessaan sunnuntaina iltapäivällä.

Yhdysvaltain presidentin mukaan al-Baghdadi oli amerikkalaisjoukkojen valvonnassa muutaman viikon ajan ennen iskua.

”Tämä on merkittävää maailmalle ja Yhdysvalloille - brutaali tappaja kuoli kuin pelkuri ja koira. Maailma on nyt turvallisempi paikka”, hän sanoi.

Trump kiitti Venäjä, Turkin, Syyrian, Syyrian kurdien ja Irakin apua iskussa.

Arvostettu geopolitiikan asiantuntija, ajatuspaja Eurasia Groupin perustaja ja New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer pitää al-Baghdadin kuolemaa suurena voittona Trumpin hallinnolle.

”Riippumatta poliittisista kannoista tämä on valtava voitto Trumpin hallinnolle, USA:n erikoisjoukoulle ja tiedustelulle”, hän kommentoi Trumpin tiedotustilaisuuden jälkeen Twitterissä.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kuvailee tapausta tehokkaaksi näytöksi Yhdysvaltojen tavasta käydä terrorististen järjestöjen vastaista kamppailua.

”Erikoisjoukot, ilman laajamittaista joukkojen läsnäoloa. Tärkeä huomata myös, että Trump kiitti yhteistyöstä Venäjään, Turkkia ja Assadin Syyriaa”, hän tviittasi.

Suomen pääministeri Antti Rinne (sd) arvioi, ettei isku lamauta Isisin toimintaa, mutta vahingoittaa sitä.

”Sen tiedustelutiedon varassa, mitä Suomen pääministerillä on, taistelu ei ole loppuun astin voitettu edelleenkään. Tänne Euroopan lähistölle näyttää nyt syntyvän keskittymä, jossa Isis on edelleen toimintakykyinen. Surmaaminen käytännössä varmaan lisää koston riskiä jonkin verran”, hän totesi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Rinne arvioi, että EU:n mahdollisuudet toimia Syyrian konfliktin ratkaisemiseksi ovat heikot. Tämä johtuu pääministerin mukaan muun muassa siitä, että EU:ssa vaaditaan yksimielisiä päätöksiä, joka tekee nopeasta reagoinnista mahdotonta.

”Mielestäni EU:n kyky toimia ulkopolitiikassa on osittain heikko. Aika usein siellä taustalla on se, että vaaditaan yksimielisiä päätöksiä. Suomi on jo pitkän aikaan ollut sitä mieltä, että ulkopolitiikan lohkossa olisi järkevää löytää määräenemmistöinen päätöksentekotapa, jolloin voitaisiin reagoida nopeasti. ”

