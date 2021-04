Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ilmoitti tiistaina suhtautuvansa positiivisesti hallituksen mahdollisuuksiin saada aikaan yhteinen ratkaisu puoliväliriihessä.

”Meistä [vihreistä] ei tule jäämään kiinni, etteikö täältä löydettäisi yhteistä ratkaisua”, Ohisalo sanoi medialle saapuessaan Säätytalolle neuvotteluihin.

Hän vetosi muun muassa siihen, että hallituksen kaatuessa pandemian hoitamisesta tulisi vaikeaa.

Muun muassa Helsingin Sanomat on kertonut, että keskusta hakee neuvotteluissa yhä jonkinlaista veroalea turpeelle, jonka verotusta hallitus aiemmin kiristi. Ohisalo ei tyrmännyt vastaantulon mahdollisuutta, kun häneltä kysyttiin, sopiiko vihreille sittenkin jonkinlainen veroalen palauttaminen.

”Mehän olemme löytäneet sovun jo viime syksynä, meillä on yhteisiä päätöksiä [turpeesta]”, Ohisalo aloitti.

”Meillä on valmiutta katsoa tätä kokonaisuutta, on valmiutta tulla näitä ihmisiä vastaan”, hän jatkoi.

Ohisalo antoi ymmärtää, että jos turvepäätöstä höllennetään, päästövähennyksiä täytyy lisätä muualla.

”Mutta on selvää, että päästövähennykset täytyy hakea jostain”, hän sanoi.

Turpeen energiakäyttö on Suomessa vähentynyt voimakkaasti päästöoikeuksien hintojen muutoksen seurauksena, mikä on ajanut alan kriisiin. Hallitus on tuomassa turveyrittäjille tukitoimia.