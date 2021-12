Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, sotatieteiden tohtori Antti Paronen katsoo, että perjantaina julkisuuteen tulleet tiedot Suomen ensimmäisestä äärioikeistoon kytkeytyvästä terrorismiepäilystä kertoo erityisesti kahdesta asiasta.

Satakunnan käräjäoikeus vangitsi perjantaina viisi 1990-luvulla syntynyttä miestä epäiltynä terrorismirikoksista Suomen historian ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa. Perjantai-iltana pidetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että poliisi on seurannut ryhmää vuoden 2019 joulukuusta, jolloin ryhmää epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta. Poliisi takavarikoi tuolloin kotietsintöjen yhteydessä ”huomattavan määrän” ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Lounais-Suomen poliisin mukaan tässä vaiheessa pääasiallisia tutkittavia rikosnimikkeitä ovat: terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä ampuma-aserikos, terroristisessa tarkoituksessa tehty tahallinen räjähderikos, terroristisessa tarkoituksessa tehtävä rikoksen valmistelu ja terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä varkaus.

”Epäiltyjen radikalisaatio on edennyt pitkälle”

Paronen pitää huomionarvoisena äärioikeistokytköstä ja räjähdysaineiden mahdolliseen käyttöön liittyvää uhkaa.

”Maininta epäillyistä, jossa heidän kerrotaan olevan "ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen saralla" ja että "tässä on ollut kyse salassa pidetystä toiminnasta" kertoo erityisesti kahdesta asiasta. Epäiltyjen radikalisaatio on edennyt pitkälle ja esimerkiksi konfliktialueilla heidät voitaisiin tunnistaa "sopeuttamattomiksi". Irakin AQ:n tapauksessa tämä tarkoitti 2000-luvun alussa, että tällaiset henkilöt piti tuhota tai ottaa kiinni. Kyse on siis vakavasta asiasta”, hän analysoi Twitterissä.

”Toisekseen epäillyt vaikuttavat valinneen tiensä ja pyrkineet tietoisesti pitämään toimintansa salassa. Tämä taas liittää heidät selkeästi teon propagandistiseen traditioon, jossa väkivallalla katsotaan olevan itsetarkoituksellinen arvo”, Paronen jatkaa.

Terrorismin tutkija Leena Malkki pohtii sitä, mikä sai poliisin nyt vetoamaan terrorismilainsäädäntöön.

”Tämä kun ei ole ensimmäinen kerta, kun paljastuu äärioikeistolaisesti motivoituneita iskusuunnitelmia ja räjähteiden/aseiden hankintaa. Ennen kuitenkin käytetty rikoslain muita kohtia. Se että heitä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä teoista viittaa minun silmissäni ainakin siihen, että näytön motiivista uskotaan olevan vahvaa”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Suojelupoliisin mukaan tapaus ei nosta terrorismin uhkatasoa Suomessa.

Suojelupoliisin tuoreimman terrorismin uhka-arvion mukaan merkittävimmän uhkan muodostavat yksittäiset toimijat ja pienryhmät, jotka inspiroituvat äärioikeistolaisesta tai radikaali-islamistisesta ideologiasta.

Suojelupoliisin erikoistutkija Eero Pietilän mukaan Kankaanpään ryhmä on juuri tällainen pienryhmä ja konkreettinen esimerkki äärioikeistolaisen terrorismin uhkasta Suomessa.

"Tällaiset terroristista väkivaltaa ihannoivat pienryhmät toimivat salassa. Heidän toiminnallaan ei ole yhteyttä julkisesti toimiviin järjestäytyneisiin äärioikeistoryhmiin, joiden toiminta näkyy esimerkiksi mielenosoituksina ja katuväkivaltana", Pietilä kertoo tiedotteessa.

