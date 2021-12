Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kommentoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) rokotepuheita.

Kiuru kiirehti suorin sanoin kolmansia koronarokotusannoksia tiistaina.

Ylilääkäri Otto Helve THL:stä toteaa, että kiireeseen kuuluu monta kokonaisuutta. Rokotukset ovat keino laskea sairaanhoidon kuormitusta.

”Rokotuksissa kiire liittyy siihen, että rokottamattomilla on riski joutua sairaalahoitoon sekä osalla riskiryhmiin kuuluvista puuttuu vielä kolmas rokoteannos. Näissä on ehdottomasti kiire”, Helve sanoi tiedotustilaisuudessa tänään.

Myös johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä nosti esiin, että on kiire antaa kolmas annos yli 60-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuuluville, joilla on yli viisi kuukautta toisesta annoksesta. Tärkeää on myös kaikissa ikäryhmissä ensimmäisen annoksen ottaminen.

”Terveiden alle 60-vuotiaiden osalta edelleenkään tällä hetkellä ei ole viitteitä, että vakavan taudin uhka olisi kasvanut.”

Rokotuksilla pyritään vähentämään tautitapauksia

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen taas mainitsi valtioneuvoston rokotestrategian, jonka mukaan rokotuksilla pyritään vähentämään tautitapauksia. Hänen mukaansa nopeutta kolmosannoksien antamiseen tarvitaan.

”Kunnilta saatujen tietojen mukaan he voisivat julkisella puolella antaa 500 000 annosta viikossa. Siihen päälle vielä yksityinen noin 100 000. Viime viikolla annettiin noin 180 000 [koronarokote]annosta. Kyllä tässä on terveyspalvelujärjestelmällä mahdollisuus antaa enemmän.”

Puumalainen lisäsi, että työterveys tulisi saada nopeasti mukaan rokottamaan ja lisäksi rokottajia pyritään saamaan laaja-alaisesti muun muassa alaa vaihtaneista ja jo eläköityneistä. Hän muistutti, että myös Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC pitää kolmansien rokoteannosten antamista erittäin kiireellisenä.

THL:n Kontio muistutti, että julkisella sektorilla on viime viikkoina annettu koronarokotusten lisäksi myös influenssarokotuksia. Kun ne päättyvät, rokottajia vapautuu.

Toisaalta täytyy Kontion mukaan huomioida sekin, että moni muista tehtävistä rokottajaksi siirtynyt on palannut takaisin normaaleihin työtehtäviinsä.

