Suomessa on keskiviikkoon verrattuna todettu 840 uutta koronatapausta, kerrottiin torstain koronakatsauksessa. Näistä peräti 470 tapausta on kuitenkin vanhoja, takautuvasti kirjattuja tartuntoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL varoitti jo keskiviikkona, että torstaina tartuntatautirekisteriin raportoituu takautuvasti 470 koronatapausta. Tapaukset on todettu ajalla 2.-8.12.2020.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoivat tilaisuudessa, että epidemiatilanne ei ole rauhoittunut Suomessa. Koronavirus leviää yhä kaikkialla Suomessa ja tilanne on hankaloitunut useilla alueilla.

Epidemiologisista mittareista ilmaantuvuus ”ei suinkaan ole laskenut”, kertoi STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, mutta niin sanottu tartuttavuusluku eli R-luku on laskenut hieman. Ilmaantuvuus on noussut kahdeksallatoista 21:stä alueesta edellisten 14 päivän aikana.

Joukkoaltistumisia on yhä havaittu 15:ssä 21:sta sairaanhoitopiiristä.

Suomen tilanne on huolestuttava, mutta Eurooppaan verrattuna yhä rauhallinen, THL:n Taneli Puumalainen kertoi.

”Suomessa ilmaantuvuus on hieman yli sadan, noin kolmasosa Euroopan keskimääräisestä ilmaantuvuudesta”, Puumalainen vertasi.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Suomessa 230 henkilöä, joista tehohoidossa vajaat 30. Koska taudin leviäminen myös vanhemmissa ikäryhmissä on lisääntynyt, on myös tautiin kuolleiden määrä noussut.

”Tautiin menehtyneiden määrä on selvästi noussut viime aikoina”, Puumalainen kertoi.

Kuolemien taustalla ovat hänet mukaansa erityisesti hoitokodeissa havaitut epidemiat. Kaikkiaan covid-tautiin on kuollut Suomessa noin 430 ihmistä.

