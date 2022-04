“Nato-jäsenyyden hakeminen on perusteltua, sillä 24. helmikuuta muutti koko eurooppalaisen ja suomalaisen turvallisuusrakenteen. Tilanne on täysin toinen kuin aiemmin.” Näin sanoo keskustalainen entinen pääministeri Anneli Jäätteenmäki Suomenmaa-lehden haastattelussa.

Nato-jäsenyyden kannattajaksi on kääntynyt myös toinen keskustalainen ex-pääministeri Mari Kiviniemi.

”Venäjän aloittamien sotatoimien myötä kantani on kuitenkin ratkaisevasti muuttunut. Jos ei nyt ihan päälaelleen niin hyvin vahvasti kuitenkin Nato-jäsenyyden kannalle. Eli Suomen on minun mielestäni haettava Naton jäsenyyttä niin pian kuin se käytännössä on mahdollista”, Kiviniemi sanoo.

Suomenmaan kyselyn taustalla on keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon ilmoitus, että hän aikoo pyytää ensi viikonloppuna keskustan puoluevaltuustolta valtuutta Suomen valtiojohdolle tehdä päätöksiä mahdolliseen Nato-jäsenyyteen liittyen.

Jäätteenmäki korostaa lehden haastattelussa jäsenyyden valmistelun tärkeyttä ja erityisesti kolmea seikkaa, jotka on ensin varmistettava.

”On erittäin tärkeää, että Suomen saama vastaus kaikilta Nato-mailta on kyllä. Hakemisen pitää tapahtua jouhevasti. Suomen pitää myös selvittää hyvin, millaisin ehdoin se itse Natoon haluaa. Myös kansalaisten on tiedettävä siitä. En esimerkiksi itse halua ydinaseita Suomeen, eikä moni muukaan halua”, hän sanoo.

Niinistö ja Stoltenberg kertoivat Nato-maiden suhtautumisesta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi Iltalehden haastattelussa perjantaina, että hänen saamansa laaja viesti maailmalta on ollut, että Suomi on tervetullut jäseneksi. Hänelle esitetyssä kysymyksessä tiedusteltiin erityisesti Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan johtajien suhtautumisesta Suomen Nato-hakemukseen.

”Kaikkien kanssa kun olen puhunut, ja olen huomattavan laajan joukon kanssa keskustellut, sanoma on ollut ihan selvä: ovet ovat auki", hän sanoi.

”Kyllä minun ymmärtääkseni lähtökohtana on se, että ei ole kuulunut mistään poikittaista sanaa. Sanotaan näin”, presidentti kommentoi 30 jäsenmaan yleistä suhtautumista.

Myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi sunnuntaina CNN:lle, että hän odottaa Suomen olevan ”hyvin tervetullut” puolustusliittoon kaikkien 30 jäsenmaan puolesta, jos Suomi päättää jäsenyyttä hakea. Näin ollen löydettävissä olisi ”suhteellisen nopea” tapa hoitaa jäsenyysprosessi, Stoltenberg jatkoi.

