Lähetys. Suomessa ruokalähettien kanssa toimivien Woltin ja Foodoran toimintamallista on kiistelty jo pitkään.

Helsingin hallinto-oikeus on puoltanut Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusta aiemmasta päätöksestä, jossa alustayhtiö Woltille työskennellyt ruokalähetti vapautettiin arvonlisäverovelvollisuudestaan sen perusteella, että olisi ollut työsuhteessa yhtiöön.

Hallinto-oikeuden toukokuulle päivätyssä päätöksessä lähetin työoikeudellisen aseman katsotaan olevan yrittäjä, ei työntekijä.

Woltin lähettitoiminnan vastuullisesta kehittämisestä vastaava Juhani Mykkänen pitää päätöstä merkittävänä, koska kyseessä on ensimmäinen tuomioistuintason päätös ruokalähettien asemasta.

”Muiden viranomaisten lausunnot jäävät lähtökohtaisesti toissijaiseksi tuomioistuimien ratkaisuille, joissa ratkotaan nimenomaan eri viranomaisten mielipiteiden oikeudellisuutta”, hän sanoo.

Direktio-oikeus ei täyty

Vuoden 2018 tilikaudella Woltille työskennellyt lähetti oli lähettityössään ylittänyt ansaintarajan, joka luokitteli hänet arvonlisävelvolliseksi. Hän ei kuitenkaan ollut maksanut arvonlisäveroa osasta tekemistään kuljetuksista.

Verottajalle lähetti perusteli asiaa sillä, että oli toiminut työsuhteessa Woltiin. Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi oikaisun, mutta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Aikaisemmin ruokalähettien työoikeudelliseen asemaan on ottanut kantaa muun maussa työ- ja elinkeinoministeriön työneuvosto, joka linjasi lähettien olevan työntekijöitä.

Hallinto-oikeuden anonymisoidussa päätöksessä kuitenkin linjataan, että lähetti on täyttänyt itsenäisen työskentelyn kriteerit. Lähetillä ei katsota olleen velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua toimeksiantoa, hän on valinnut työskentelyaikansa ja -tapansa, sekä vastannut itse välineistään.

Päätöksessä myös todetaan, ettei lähetti voinut osoittaa työskennelleensä Woltin johdon ja valvonnan alaisena. Tämä niin kutsuttu direktio-oikeus, eli työnantajan oikeus valvoa työntekijää, oli keskeisenä perusteena aiemmassa työneuvoston päätöksessä.

”Hallinto-oikeuden päätöksessä nousevat esiin juuri ne seikat, jotka työneuvosto mielestäni hyvin erikoisesti päätti sivuuttaa. Siinä mielessä tämä antaa uskoa, että joku taho haluaa katsoa tätä juridisesta näkökulmasta”, Mykkänen sanoo.

Tukea tuleviin oikeuskäsittelyihin

Myös aluehallintovirasto eli avi on kehottanut Woltia työllistämään lähetit työsuhteeseen. Lähitulevaisuudessa avin on tarkoitus kuulla yhtiötä menettelyssä, jossa Woltin on perusteltava toimintamallinsa.

”Hallinto-oikeudella on varmasti ollut hyvä käsitys esimerkiksi työneuvoston linjauksesta asiaa harkitessa ja ovat päättäneet vetää eri linjaa. Saamme tästä merkittävää tukea tuleviin menettelyihin”, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan Woltilla ei ole tiedossa muita lähettejään tai entisiä lähettejään koskevia oikeustapauksia. Palvelualojen ammattiliitto PAM on kuitenkin heinäkuun alussa kertonut haastavansa yhtiön oikeuteen ruokalähettinä toimineen jäsenensä puolesta.

”Se on tulevaisuuden kannalta vähemmän merkittävä tapaus, koska perustuu vuoden 2016 sopimuspohjaan, joka on hyvin erilainen kuin nykyinen”, Mykkänen toteaa.

”Oma kiinnostukseni on enemmän avi-prosessien suunnalla, joissa katsotaan nykyistä toimintamalliamme ja käsitellään tulevaisuuden kannalta sitä, millä tavalla työtä voi tai ei voi järjestää.”

Mykkäsen mukaan on kiitettävää, että ammattiliitto ajaa työtä tekevien asemaa.

”On vaikea sanoa, onko muita lähettejä, jotka olisivat kiinnostuneita tällaisesta edustuksesta. Meillä on ollut tuhansia lähettejä vuosien varrella, eli olisi erikoista, jos ei olisi ketään, joka olisi tällaiseen lähtenyt.”