Venäjän presidentti Vladimir Putin piti 23. joulukuuta vuotuisen lehdistötilaisuutensa, jossa hän vastasi toimittajien ja kansalaisten kysymyksiin usean tunnin ajan.

Putin esitteli tilaisuuden aluksi Venäjän tämän vuoden alustavia talouslukuja. Hänen mukaansa Venäjä on selvinnyt koronakurimuksesta taloudellisesti varsin hyvin.

Venäjän bruttokansantuote kasvaa Putinin mukaan tänä vuonna 4,5 prosenttia ja teollisuustuotanto 5 prosenttia.

Erityisesti Putin kiitteli rakennustuotantoa, joka yltää 90 miljoonaan neliömetriin.

”Tämä on uusi ennätys maassamme, vilpittömät onnitellut rakentajillemme”, Putin sanoi vastatessaan uutistoimisto Interfaxin kysymykseen.

Venäjän inflaatio on tänä vuonna 8 prosenttia. Putin muistutti, että inflaatio on nostamassa päätään toki muuallakin. ”Yhdysvalloissa inflaatio on kuusi prosenttia, kun tavoite on kaksi prosenttia eli kolminkertainen tavoitteeseen nähden.”

Venäjän ulkomaisesta velasta Putin ei ollut huolissaan. Maan velka on neljä prosenttia kansatuotteesta. ”Alhaisimpia maailmassa”, kuten Putin muisti kehaista.

Putin oli talousosuudessaan huolissaan Venäjän junnaavasta rokotustahdista. Maan asukkaista on rokotettu vasta 59,4 prosenttia. Putin uskoo, että 80 prosentin aste saataisiin ensi vuoden toisella neljänneksellä.

”Joissakin maissa puhutaan, että laumasuoja vaatisi 90, jopa 95 prosentin rokotusasteen”, Putin sanoi.

