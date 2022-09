Helen-energiayhtiön hallituksen puheenjohtaja, vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara ennakoi kiinteähintaisen sähkösopimusten suosion olevan loppumassa Suomessa.

”Uutta kiinteähintaista sopimusta ei kannata solmia. Niihin liittyvät vakuusvaatimukset nostavat hintaa voimakkaasti. Kiinteän hinnan valinnut kuluttaja maksaa kaikesta sähköstään keskimääräistä pörssihintaa riskilisällä korotettuna”, hän kirjoittaa kolumnissaan Talouselämässä.

Pörssisähköä ostava pääsee Soininvaaran mukaan halvemmalla, koska ohjaamalla sähkön kulutustaan halpoihin tunteihin voi itse pienentää sähkönsä hintaa paljon keskiarvoa alemmaksi eikä tarvitse rahoittaa sähköyhtiöiden kalliita vakuuksia.

”Itse tienaan noin 50 senttiä muutaman sekunnin uurastuksella ajastamalla astianpesukoneen halvan sähkön tunteihin. Laitteen vikaantuessa vuotavat vedet ohjautuvat meillä turvallisesti viemäriin”, hän toteaa.

Suurimmat säästöt koituvat Soininvaaran mukaan lämmityksen ja sähköauton lataamisen ajoittamisesta halpojen tuntien aikaan.

Soininvaara katsoo, että parhaita kohteita valtion rahalle energiaköyhyyden torjumiseksi olisi suoran sähkölämmityksen muuttaminen varaavaksi.

”Omakotitaloja on viime vuosina rakennettu paljon suoran sähkölämmityksen varaan. Rakennusliikettä on kiinnostanut vain halpa investointi. Korkeat sähkölaskut ovat tulevien asukkaiden murhe. Tuulivoima tekee varaavasta sähkölämmityksestä erittäin edullista, koska sähkö on välillä lähes ilmaista. Joka yö ei tuule, joten kannattaa kasvattaa varaajan kokoa, jotta yhden yön halpa sähkö riittäisi moneksi päiväksi.”