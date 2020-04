Suomen Yrittäjät vaatii Suomen avaamista asteittain koronavirustilanteen niin salliessa. Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa, että hallitus purki Uudenmaan eristyksen etuajassa, koska se ei ollut välttämätön koronaviruksen leviämisen torjumiseksi.

”Hallituksen on syytä pohtia myös muiden rajoitusten asteittaista purkua - toki varoen, jotta vaarallinen ja arvaamaton tartuntatauti ei leviä”, Pentikäinen sanoo.

Koronavirus on Suomen Yrittäjien mukaan pysynyt rajoitustoimien vuoksi hallinnassa odotettua paremmin. Samalla on lisätty hoito-, suoja- ja testikapasiteettia eri puolilla. Tautitilanteessa on myös alueellisia eroja.

”Meillä on enemmän liikkumatilaa arvioida rajoituksia, muun muassa koulujen osalta. Harkintaa pitää tehdä huomioiden tautitilanne ja yhteiskunnan kokonaisetu, erityisesti hauraimmassa asemassa olevien tilanne. Jos rajoituksia ei päästä nopeasti purkamaan, hinta nousee kohtuuttomaksi sekä kansantalouden että kansanterveyden näkökulmasta. Talouden sulkeminen ruokkii työttömyyttä, millä on laajoja vaikutuksia, myös lapsiin”, Pentikäinen kommentoi.

Yrittäjägallupin mukaan noin kymmenes yrityksistä on menettänyt koko liikevaihtonsa ja noin kolmannes yli puolet. Viidennes on maksuvaikeuksissa. Suoria tukia on saanut toistaiseksi pieni osa hakeneista.

”Monen yrityksen, yrittäjän ja perheen tilanne on erittäin vaikea. Luvattu suora tuki päätyy yrityksiin liian hitaasti. Moni ajautuu syvään ahdinkoon ennen avun saapumista”, Pentikäinen toteaa.

”Joka päivä olemme vähän viisaampia”

Yrittäjät esittää harkittavaksi ravintola-alan asteittaista varovaista avaamista lähiviikkoina. Pentikäisen mielestä ravintola-alan sulkemisen ei tarvitse olla joko tai -asia. Vaihtoehtoja pohdittiin myös hallituksen esityksessä ja perustuslakivaliokunnan lausunnossa.

”Ravintoloita ja kahviloita voi avata harkitusti vähän kerrallaan tautitilanne huomioiden. Voi olla maantieteellisiä, aukioloaikoihin liittyviä, asiakasmääriin tai riskiryhmiin liittyviä rajoituksia”, hän sanoo.

Suomessa on noin 10 000 ravintolayritystä. Ne työllistävät noin 50 000 ihmistä. Lisäksi on paljon yrityksiä alan arvoketjussa. Eduskunta on päättänyt, että ravintolat ovat suljettuna toukokuun loppuun koronan vuoksi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kommentoi rajoituksia sunnuntaina mielipidekirjoituksessaan Ilkka-Pohjalaisessa.

”Rajoituksia tullaan asteittain purkamaan sitten kun se asiantuntijoiden mukaan on perusteltua. Tässä vaiheessa on kuitenkin vielä liian aikaista sanoa mitään varmaksi.

Viime viikolla hallitus asetti myös asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on miettiä ehdotuksia, miten pääsemme kriisistä yli ja eteenpäin. Joka päivä olemme vähän viisaampia”, hän kommentoi.

Henriksson korostaa, että koronatilanteeseen tulee edelleen suhtautua vakavasti.

”Tässä vaiheessa erittäin tärkeää, että me kaikki muistamme edelleen noudattaa kaikkia voimassa olevia suosituksia. Epidemia ei ole vielä ohi vaan tartuntoja tulee välttää niin kuin tähänkin asti.”