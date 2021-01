Puoluejohtajat ottivat napakasti kantaa koulutukseen liittyviin asioihin opetusalan ammattijärjestön OAJ:n tentissä lauantaina. Nokkapokkaa syntyi niin pääministeri Sanna Marinin (sd) ja Liike Nytin Harry ”Hjallis” Harkimon kuin vihreiden Maria Ohisalon ja perussuomalaisten Jussi Halla-ahonkin välille.

Ohisalo sanoi heti tentin alussa pitävänsä Halla-ahon toimintaa erikoisena.

”Pidän hieman erikoisena sitä, että Jussi Halla-aho ei suoraan sano, että perussuomalaiset ovat viimeisten viikkojen aikana kylväneet epäluottamusta suomalaiseen maailman parhaaseen koulutusjärjestelmään, maailman parhaisiin opettajiin. Tämä instituutioiden epäluottamuksen luominen on erittäin vaarallista hyvinvointivaltiolle”

Ohisalon mukaan tällainen on vaarallista.

Halla-aho vastasi kuittaamalla, että ”sisäministeri on tehnyt parhaansa kylvääkseen epäluottamusta poliisiin asettumalla erilaisten "hulinoitsijoiden" puolelle”.

”Ei perussuomalaiset luo epäluottamusta instituutioita kohtaan. Totta kai kaikkia yhteiskunnallista toimintaa pitää pystyä kritisoimaan silloin kun on sen paikka”, hän sanoi.

Halla-ahon mukaan koulujen ongelmat eivät ratkea pelkällä rahalla.

“Se ei tarkoita sitä, etteivätkö koulut tarvitsisi rahaa järjestelmän ylläpitämiseen. Perussuomalaisten linjaus liittyy opetusfilosofiaan ja laadulliseen ongelmaan. Järjestelmä sysää liian varhaisessa vaiheessa vastuuta oppilaille, mutta kuilu poikien ja tyttöjen välillä kasvaa koko ajan.”

Opettajakunta arvosteli aikaisemmin tammikuussa Halla-ahoa kirjoituksesta, jossa hän syytti suomalaista koululaitosta puoluepoliittisesti värittyneestä opetuksesta.

Harkimo puolestaan nosti esiin kuntien taloustilanteen.

”Täällä on viisasta porukkaa: kun meillä on 300 kuntaa Suomessa, niin tiedetään niiden kaikkien rahatilanne. Esimerkiksi Mikkeli tekee kymmeniä miljoonia tappiota ensi vuonna, mutta ei saisi lomauttaa ketään. Ei se viisaus istu tässä pöydässä, ei me voida täältä käskeä kuntia, että nyt ette lomauta. Tämä on vähän sama kuin pääministeri puhuu siitä, että yrityksetkään ei saisi lomauttaa, kun on korona-aika. Ei me voida sellaista viisautta täältä löytää.”

Pääministeriltä tuli kipakka vastaus:

”En ole ikinä sanonut, että korona-aikana ei voisi lomauttaa. Me olemme helpottaneet lomautuksia sen takia, että ei irtisanottaisi. Ei nyt pidä puhua ihan mitä sattuu. Yritysten lomautuksia on helpotettu sen vuoksi, ettei irtisanottaisi.”

Hän korosti, että mitä julkiseen puoleen tulee, hallitus on tukenut kuntia sen vuoksi, että kunnissa pidettäisiin huolta peruspalveluista ja koulutuksesta.

”Ei irtisanottaisi, mutta ei myöskään lomautettaisi”, Marin linjasi.

Hän sanoi aikaisemmin samassa tentissä, että hallituksen viesti on kunnille, että nyt ei pidä lomauttaa.

”Pitää välttää lomautuksia ja irtisanomisia. Siksi hallitus on suunnannut poikkeuksellisen paljon resursseja. Heidän, jotka tuottavat laadukkaita peruspalveluja, lomautuksia ei voi hyväksyä. Jos niin tapahtuu, tukien perimistä on tarkasteltava”, hän sanoi koronatukiin liittyvässä keskustelussa.

Myös opetusministeri Jussi Saramo (vas) pitää mahdollisena, että että koronatukia lähdetään perimään kunnilta takaisin.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan tuet eivät ole kohdistuneet oikein, jos lomautuksiin on mentävä. Hän arvostelee, että hallituspuolueet ovat luvanneet "koulutuksen kunnianpalautuksen", mutta ovat tehneet vain määräaikaisrahoituksia.

