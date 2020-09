Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kertoo olevansa kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kanssa eri mieltä kuntien tilanteesta.

”Petteri Orpo puhui kaksi viikkoa sitten kokoomuksen puoluekokouksessa siitä, miten Suomi on ajamassa päin seinää ja nostatti pelkoa huomisesta. Miten kunnissa pitäisi alkaa valmistella leikkauslistoja. Mä olen Petterin kanssa eri mieltä. Meidän tehtävä on pitää huolta siitä, että kuntiin saadaan rakennettua toivoa hyvästä huomisesta”, Ohisalo sanoi puheessaan vihreiden puoluekokouksessa.

Ohisalon mukaan vihreiden tavoite ensi kevään kuntavaaleissa on parempi vaalitulos kuin koskaan ennen. Tätä varten puolue tavoittelee ennätysmäärää ehdokkaita ennätysmäärään kuntia.

Ohisalo keskittyi muutoin puheessaan ilmastoasioihin ja kuvaili hallituksen tällä viikolla päättynyttä budjettiriihtä käännekohdaksi.

”Keskiviikkona päättyneessä hallituksen budjetiiriihessä pitkä työ tuli käännekohtaan. Hallitusneuvottelut ja Vuosaaren ilmastokokous loivat pohjan päätöksille. Nyt oli läpimurron aika. Teemme ilmastotyöhön miljardiluokan panostukset, uudistamme energiaverotusta ja suuntaamme uudelleen teollisuuden tukia pois saastuttamisesta ja kohti ilmastotoimia. Ilmastotoimet muuttuvat nyt sanoista teoiksi”, Ohisalo sanoi.

Julkisuudessa ilmastotoimista eniten on puhuttanut turpeen verotus. Turpeen verotuksessa otetaan käyttöön vuodesta 2022 lähtien lattiahintamekanismi, joka hallituksen mukaan varmistaa, että yhdessä päästöoikeuden hinnan kanssa turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.

Ohisalon mukaan turpeen poltto on yksi Suomen ilmastopolitiikan isoista kysymyksistä, sillä päästöt ovat samaa luokkaa kuin koko henkilöautoliikenteen.

”Meille vihreille on selvää, ettei turpeella ole paikkaa tulevaisuuden ilmastoystävällisessä energiantuotannossa. Näiden tehtyjen päätösten myötä turpeen alasajo on alkanut. Samaan aikaan turvetuottajille on kuitenkin tarjottava reilu mahdollisuus löytää uusia elinkeinoja. On annettava tilaisuuksia uudelleen kouluttautumiseen ja tukea osaamisen kehittämiseen. Tätä on reilu muutos. Että ketään ei jätetä yksin”, hän katsoo.

Vihreä ympäristöministeri Krista Mikkonen kommentoi samaa aihetta Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Hänen mukaansa EU.n elvytyspaketista tulevia varoja ohjataan turpeen alasajoon.

”Hallituksessa päätettiin, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa käytetään nimenomaan siihen, että autetaan niitä alueita, yrittäjiä ja työntekijöitä, joihin enerigiaturpeeseen kohdistuva muutos osuu.”

Ohisalon mukaan lopuillakaan elvytysvaroilla ei saa tukea ilmaston kannalta haitallista toimintaa.

“Muuten käy niin, että kun toisella kädellä sammutetaan tulipaloja, toisella kädellä raavitaan lisää tulitikkuja.”

Muokattu klo 12.10: Korjattu otsikkoa.

