Ministerit ennallaan. Anna-Maja Henriksson jatkaa oikeusministerinä, mutta on työmatkalla, kun Sanna Marinin hallitus nimitetään.

Rkp ja sen eduskuntaryhmä ovat hyväksyneet lähdön Sanna Marinin (sd) johtamaan hallitukseen, puolue tiedottaa.

Rkp:n ja eduskuntaryhmän kokous päätti myös, että puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson jatkaa oikeusministerinä ja Thomas Blomqvist jatkaa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerinä.

Henriksson kertoo olevansa työmatkalla, kun tasavallan presidentti nimittää uuden hallituksen tiistaina. Henriksson edustaa EU:ta EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä oikeusministerikokouksessa Washingtonissa, sillä Suomi toimii parhaillaan EU:n puheenjohtajamaana.

”Mieluiten olisin tietysti ollut paikalla kun Sanna Marinin hallitus nimitetään, mutta nyt on kyseessä poikkeukselliset olosuhteet. EU-puheenjohtajuus on hoidettava hyvin loppuun saakka. Oikeuskansleri katsoo, että neuvostoa johtavan suomalaisen ministerin läsnäolo kansainvälisessä kokouksessa on isänmaan kannalta perusteltua”, Henriksson sanoo.

Sdp ja keskusta ovat jo päättäneet olevansa mukana Marinin johtamassa hallituksessa. Myöhemmin tänään maanantaina hallitukseen osallistumisesta päättävät vielä vasemmistoliitto ja vihreät. Samalla nämä puolueet kertovat ministereistään.

Antti Rinne (sd) joutui eroamaan pääministerin tehtävästä keskustan menetettyä luottamuksensa häneen. Sdp valitsi sunnuntaina pääministeriehdokkaakseen Sanna Marinin. Rinne jatkaa eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.

