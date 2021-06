Lakivaliokunta antoi tänään mietinnön hallituksen esityksestä, jossa niin sanottu maalittaminen tulisi yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi.

Hallitus esittää laittoman uhkauksen syyteoikeuden muuttamista niin, että teko on virallisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi eikä rikoksesta epäilty kuulu työpaikan henkilöstöön.

Mietinnössään lakivaliokunta katsoo, että eduskunnan on viipymättä selvitettävä ja arvioitava lainsäädännön muutostarpeet maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikosoikeudellisin keinoin sekä valmisteltava tarvittavat lakiehdotukset ja ohjeet, joilla maalittamisen uhrin asemaa vahvistetaan.

Seuraavaksi eduskunta äänestää valiokunnan mietinnöstä.

Tällä hetkellä laiton uhkaus on lähtökohtaisesti asianomistajarikos. Se tarkoittaa sitä, ettei syyttäjä saa nostaa rikoksesta syytettä ilman asianomistajan lupaa. Jos laittomassa uhkauksessa on käytetty hengenvaarallista välinettä tai erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii, syyttäjällä on kuitenkin oikeus nostaa syyte asianomistajan tahdosta riippumatta.

Vastalauseen jättäjät pelkäävät muutoksen rajoittavan sananvapautta

Lakivaliokunnan jäsenet Antero Laukkanen (kd), Leena Meri (ps), Sebastian Tynkkynen (ps) ja Mari Rantanen (ps) ovat jättäneet asiassa vastalauseen. He pelkäävät, että lakimuutos johtaisi sananvapauden kaventumiseen.

”Maalittaminen on käsite, jolla ei ole mitään vakiintunutta määritelmää, eikä sitä ole määritelty rikoslaissa tai muuallakaan lainsäädännössä. Maalittamista käytetään tällä hetkellä mielivaltaisesti kuvaamaan kriittisiä kommentteja sosiaalisessa mediassa. Viranomaisten, poliittisten päättäjien ja julkisuudessa toimivien henkilöiden työhön kohdistuva keskustelu on kuitenkin välttämätön osa sanan- ja mielipiteenvapautta oikeusvaltiossa”, vastalauseen jättäneet edustajat toteavat kannanotossaan.

Vastalauseen jättäneiden edustajien mukaan julkiseen luottamustehtävään kuuluu myös arvostelu julkisen keskustelun kautta. Tällaista keskustelua ei heidän mielestään saa rajoittaa uusilla epäselvillä ja politisoituneilla termeillä.

Edustajat muistuttavat, että rikoslaista löytyvät jo tarvittavat pykälät, kuten yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, vainoaminen, kunnianloukkaus, laiton uhkaus ja viestintärauhan rikkominen.

”Mitä epämääräisempiä kriminalisointeja tehdään, sitä vaikeammaksi käy sananvapauden tila. Rikoslain pitää olla paitsi tarpeellista, myös tarkkarajaista ja ennakoitavissa. Maalittaminen on tarpeetonta ja epäselvää kriminalisointia, jota yritetään nyt hivuttaa rikoslakiin esitöissä vilisevien epämääräisten mainintojen kautta. On myös huomattava, ettei maalittamista ole kriminalisoitu missään muussakaan maassa”, edustajat huomauttavat.