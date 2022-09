Budjettiriihen lyhyen aikavälin toimenpiteet sähkön hinnannousuun ovat oikeita, mutta pitkän aikavälin ongelmat jäävät sivuun, toteavat etujärjestöt.

Järjestöt olivat yksimielisiä siitä, että kohoaviin energiakustannuksiin reagointi oli välttämätöntä ja toimenpiteet oikeanlaisia. Myös TKI-panostus sai pääosin kehuja. Samaan aikaan moni ilmaisi huolensa velkaantumisesta ja riittämättömistä toimista rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

EK ilmoittaa pettyneensä budjettiriihen työllisyyspäätöksiin ja lisävelkaantumiseen. Hallituksen TKI-päätökselle annetaan kiitosta, samoin sille, että toimet akuuteimman sähkökriisin selättämiseksi on tehty määräaikaisiksi.

Keskuskauppakamari pitää hallituksen toimenpiteitä energiakriisin selättämiseksi tarpeellisina, mutta on huolissaan toimien vaikuttavuudesta pitkällä aikavälillä ja siitä, että tukitoimia rahoitetaan pääosin velalla. Myös valtionvelan korkomenot ja osaajapula nostetaan tiedotteessa pitkän aikavälin ongelmiksi, joihin Keskuskauppakamari haluaa reagointia.

Keskuskauppakamari kertoo olevansa pettynyt rakenteellisten ja työllisyyttä tukevien toimien vähäisyyteen tällä hallituskaudella ja varoittaa, että julkisen talouden resilienssi ei pitkällä aikavälillä kestä työikäisen väestön määrän vähenemistä. Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kuvailee budjettialijäämän, velkojen ja kutistuvan väestön muodostamaa yhtälöä kestämättömäksi.

”Miten selviämme tulevaisuuden kriiseistä, kun valtiontalouden budjettialijäämä on krooninen, velkojen korkomenot syövät maksukykyämme ja samaan aikaan veronmaksajia on tulevaisuudessa yhä vain vähemmän? Tämä yhtälö on kestämätön”, Romakkaniemi sanoo tiedotteessa.

”Holtiton velanotto ei ole kunniaksi hallitukselle”

Akava jakaa Keskuskauppakamarin huolen velkaantumisesta ja yhtyy kamarin esittämään toiveeseen siitä, että hallitus olisi keventänyt tuloveroa.

Myös Suomen Yrittäjät pitää velkaantumistahtia kestämättömänä.

”Budjettiriihessä nähty holtiton velanotto ei ole kunniaksi hallitukselle. Se on kestämätöntä ylisukupolvista politiikkaa”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi tiedotteessa.

Yrittäjäjärjestö vaatii sähkön tarjonnan lisäämistä ja selvitystä sähkömarkkinoiden toimivuudesta.

Energiateollisuus ilmoittaa tiedotteessaan pitävänsä hallituksen energiaan liittyviä toimia oikeansuuntaisina. Kiitosta saa kotitalouksien tukemisen lisäksi panostus vihreään siirtymään ja ilmastotavoitteisiin.

SAK:n mukaan hallituksen vastaukset energiakriisiin ovat perusteltuja ja keinot inflaation haittojen torjumiseksi ovat pääosin hyviä. Tiedotteessa toivotaan tuen kohdistamista erityisesti pienituloisille ja niille, joihin hintojen nousu osuu pahiten

Järjestö kertoo olevansa pettynyt siihen, että päätöstä työttömyysturvan työssäoloehdon niin sanotusta euroistamisesta ei muutettu ja sanoo tämän ajavan erityisesti pienituloisia pätkätyöntekijöitä pulaan.

Palvelualojen työnantajat Palta ja opettajien ammattijärjestö OAJ antavat hallitukselle pyyhkeitä työvoimapulaan reagoinnista ja riittämättömistä toimista sen ratkaisemiseksi.

