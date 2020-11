Kuva: Outi Järvinen

Euroopasta käsin todennäköisesti suurin vääristymä Yhdysvaltojen vaalien ympärillä oli mustavalkoinen ajattelu, jossa Donald Trump edusti vanhalle mantereelle puhdasta pahuutta ja Joe Biden vaaleanpunaista hattaraa.

Trumpin voitto johtaisi kauppasotaan ja Bidenin voiton myötä kaikki palautuisi normaaliksi, kun isoveli asettuisi jälleen tukemaan Eurooppaa. Tämän ajattelun ongelma on, että siinä on unohdettu kaikki, mitä tapahtui ennen Trumpia.

Nimenomaan demokraattinen puolue kritisoi muun muassa vapaakauppasopimusta ja yritti edistää Washingtonissa piileviä protektionistisia voimia. Trump vain otti tämän vasemmistolaisen politiikan omalle agendalleen, muovasi viestin uudelleen koskemaan ”globalisteja” ja myi ajatuksen omalle äänestäjäkunnalleen täysin eri äänenpainolla kuin esimerkiksi Bernie Sanders.

Lisäksi Bidenin voiton aiheuttama eurooppalainen ulospuhallus sivuuttaa tosiasian, että Eurooppa ei ole Yhdysvalloista käsin enää mikään erityinen alue. Geopolitiikka ei elä enää 1990-lukua. Markkinatalous levittäytyi, muutkin kasvoivat ja Yhdysvaltain puhelinluettelosta löytyy muitakin numeroita kuin vain Euroopan johtajien.

Aasia, Keski- ja Etelä-Amerikka, Australia ja Kanada ovat myös käsi ojossa, kun Yhdysvallat järjestäytyy Trumpin jälkeen uudelleen.

Bidenin hallinnolla on käytännössä yksi ulkopoliittinen kysymys, jonka ympärille kaikki muu nivoutuu. Miten peli Kiinaa vastaan pelataan siten, että Kiina muuttaa käytöstään, mutta yhdysvaltalaiset yritykset voivat edelleen hyötyä Kiinan tarjoamista markkinoista ja toimitusketjuista?

Siihen Biden tarvitsee liittolaisia, joita on tarjolla muitakin kuin vain Eurooppa. Esimerkiksi pari viikkoa sitten solmitun Aasian RCEP-kauppasopimuksen osapuolet ovat olleet yhdysvaltalaismediassa paljon esillä, kun huomista suunnitellaan.

Eurooppaa ei uutisissa edes mainita.

Vanhan mantereen ongelma on, että Trumpin hallinnolla oli oikeita patoutuneita syitä hyökätä Euroopan kimppuun. Yhdysvaltain kauppavaje Euroopan kanssa on 170 miljardia dollaria, Eurooppa ei tarjoa digialustojen sodankäynnissä pöytään oikein muuta kuin regulaatiota ja Washington on syystäkin närkästynyt muun muassa Nato-maksujen suhteen.

Miten Euroopassa ratkottiin muun muassa näitä ongelmakohtia neljän vuoden aikana? Vai päätettiinkö vain odottaa, että Trump vaihtuu johonkin toiseen, joka jatkaisi kuin mitään protektionistisia voimia Yhdysvalloissa ei olisi koskaan ollutkaan?

Viestintä voi muuttua ystävällisemmäksi, mutta Trump avasi portit, joita monet Barack Obaman aikalaiset jo kolkuttelivat.

Kirjoittaja on Kauppalehden Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja.