”Metsäteollisuutemme on viritetty selluntuotannon ehdoille.”

Näin sanoo Kemistä kotoisin oleva oululainen kansanedustaja Jenni Pitko (vihr) Uuden Suomen haastattelussa.

”Suurimmat yritystuet menevät selluntuotantoon Suomessa. Se vähentää muiden tuotteiden, kuten pitkäikäisten puutuotteiden kannattavuutta.”

Myös sellutuotteet pitäisi jalostaa korkeammalle, Pitko katsoo. Vuonna 2019 tutkijat totesivat, että Suomessa puusta tehdään ainakin ilmaston kannalta liian lyhytikäisiä tuotteita, ja niistä saadaan liian pieniä ilmastopäästövähennyksiä.

”Ilmaston ja ympäristön kannalta olisi järkevämpää, että hakkaisimme vähemmän ja jalostaisimme tuotteet pidemmälle. Suomesta viedään nyt selluraaka-ainetta jalostettavaksi muualle”, Pitko sanoo.

Sellua voidaan käyttää vaate- ja lääketeollisuudessa, mutta toiminta on pientä.

”Siinä valtio voisi olla ajurina ja ohjata tukia koelaboratorioiden skaalaamiseen teollisen mittaluokan tuotannoksi sen sijaan, että tuemme selluntuotantoa.”

Kemiin on tulossa Metsä Groupin biotuotetehdas.

”Siihen on valtio laittanut satoja miljoonia tukia esimerkiksi tiestön kuntoon laittamiseen. Siellä tehdään biotuotteita. Se tarkoittaa käytännössä kartonkia. Se on tuote, joka todella lyhyessä ajassa on poltettu hiilidioksidiksi ilmaan. Pitäisi myös olla rehellinen, onko se ilmastoystävällinen tuote vai ei. Ajattelen, että ei”, Pitko sanoo.

”Toki kartonkia tarvitaan. Mutta metsiemme suojelemiseksi ja kansantalouden näkökulmasta olisi hyvä tehdä muutakin kuin pahvilaatikoita tai viedä sellua raaka-aineena."

Muutos ei tapahdu sormia napsauttamalla, mutta Pitkon mukaan tilanteeseen voidaan vaikuttaa ensi sijassa yritystuilla sekä metsäteollisuuden tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiopanostuksilla.

