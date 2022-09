Venäjälle on jatkuvasti vaikeampaa korvata Ukrainassa tuhoutunutta kalustoaan. Tämä hyökkäyspanssarivaunu eliminoitiin jo keväällä Harkovan lähistöllä.

Mennyttä kalua. Venäjälle on jatkuvasti vaikeampaa korvata Ukrainassa tuhoutunutta kalustoaan. Tämä hyökkäyspanssarivaunu eliminoitiin jo keväällä Harkovan lähistöllä.

Mennyttä kalua. Venäjälle on jatkuvasti vaikeampaa korvata Ukrainassa tuhoutunutta kalustoaan. Tämä hyökkäyspanssarivaunu eliminoitiin jo keväällä Harkovan lähistöllä.

Venäjä on kokenut lyhyessä ajassa sotaretkellään Ukrainassa vastaiskuja, jotka kielivät siitä, että kulutussodankäynti on osumassa sen omaan nilkkaan. Resurssitasapaino näyttää kallistuvan Ukrainan eduksi, mikä on jo näkynyt ukrainalaisjoukkojen lupaavassa vastahyökkäysten sarjassa.