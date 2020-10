Apulaisprofessori Markku Jokisipilä Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta otti sosiaalisessa mediassa kantaa viikonloppuna puhuttaneeseen ilmastotoimia vaativan Elokapina-liikkeen mielenosoitukseen. Poliisi käytti lauantaina Helsingissä kaasusumutinta mielenosoittajiin, jotka olivat pysäyttäneet liikenteen Unioninkadulla ja jotka eivät totelleet poistumiskäskyä.

”Jos minä parkkeeraisin itseni keskelle ajoväylää muutamaksi tunniksi, en siirtyisi mihinkään poliisin useista kehotuksista huolimatta ja ottaisin selviä käskyjä noudattamatta jätettyäni kaasusumutetta silmilleni, luullakseni kokisin saaneeni, mitä tilasin. Oikeusvaltio-ongelmaa tuskin asiassa näkisin, en edes kirveltävien silmien läpi”, Jokisipilä kirjoitti julkisessa Facebook-päivityksessään.

Jokisipilä jakoi kommenttinsa yhteydessä rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion Twitter-viestin, jossa Nuotio arvosteli poliisin toimintaa.

”Poliisin toiminta rauhanomaisen mielenosoituksen hajottamisessa herättää tosiaan kysymyksiä. Ei näytä hyvältä. Voimakeinojen käytössä vaaditaan tarkkaa harkintaa ja tilanteen ottamista huomioon”, Nuotio kirjoitti viestissä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoo saaneensa tapahtumista alustavan selvityksen, jota ministeriössä käydään läpi.

”Voimankäytön on oltava aina viimeinen keino ja sille on oltava painavat perusteet. Toiminta on arvioitava ja ohjeita on tarvittaessa päivitettävä. Perustelut voimankäytöstä olisi myös hyvä aina avata. Viime kädessä poliisin toimintaa valvoo eduskunnan oikeusasiamies”, hän kommentoi Twitterissä.