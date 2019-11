Italian Pääministeri Giuseppe Conte lupasi yllättäen keskiviikkona, että hallitus on valmis pohtimaan ArcelorMittalin sopimusta ympäristökatastrofin hoidosta uudelleen.

Teräsjätti ArcelorMittalin uhkaus vetäytyä Italiasta on osoittautumassa ylitsepääsemättömäksi kompastuskiveksi Italian uudelle hallitukselle. Maan suurimpiin lehtiin lukeutuvat La Repubblica ja La Stampa arvioivat jo suorin sanoin populistisen Viiden tähden liikkeen ja keskustavasemmiston hallituksen päivien olevan luetut.

ArcelorMittal ilmoitti maanantaina aikovansa vetäytyä sopimuksesta, jolla Euroopan suurin teräksentuottaja Ilva siirtyi sen omistukseen viime vuonna.

Ilvan ongelmana on valtava ympäristökatastrofi, joka sai alkunsa 1990-luvulla. Yhtiö on syyllistynyt valtaviin myrkyllisiin päästöihin, jotka ovat aiheuttaneet ennätysmäärän syöpäkuolemia Etelä-Italian Apuliassa. Edellinen äärioikeistolaisen Legan ja Viiden tähden liikkeen hallitus lupasi, ettei ArcelorMittal joudu vastaamaan ympäristökatastrofin kustannuksista, jos se ottaa Ilvan omistukseensa. Uusi hallitus on muuttanut mielensä tämän suhteen nyt täysin ja perunut luvatun immuniteetin.

Jos ArcelorMittal toteuttaa uhkauksensa, noin 10 000 eteläitalialaista saattaa menettää työpaikkansa alueella, jossa työttömyys on jo ennestään äärimmäisen vakava ongelma. Italian elinkeinoelämän keskusjärjestö Confindustria on lisäksi varoittanut, että ArcelorMittalin lähtö tarkoittaisi kaikkien ulkomaisten investointien hyytymistä.

Pääministeri Giuseppe Conte lupasi keskiviikkona ArcelorMittalin johtoa tavattuaan, että hallitus on valmis pohtimaan sopimusta ympäristökatastrofin hoidosta uudelleen. Tämä tuntui tulevan täytenä yllätyksenä keskustavasemmistolle, jonka riveistä ilmoitettiin suurimmille sanomalehdille välittömästi, että ei käy.

”Hallitussopimus kaatuu tähän”, keskustavasemmiston johtaja Nicola Zingaretti sanoi suoraan La Stampalle.

Lehtitietojen mukaan keskustavasemmiston rivit eivät kuitenkaan ole yhtenäiset. Viiden tähden liikkeen poliittinen johtaja, ulkoministeri Luigi Di Maio totesikin heti Zingarettin ulostulon jälkeen, ettei ole syytä huoleen. Di Maion mukaan Zingaretti on mielipiteineen ”täysin yksin”.

Kaiken riitelyn taustalla ovat ensi vuoden alkupuolella edessä olevat tärkeät paikallisvaalit Italian suurimmissa maakunnissa kuten Toscanassa, Emilia-Romagnassa, Campaniassa ja Venetossa. Viiden tähden liikkeen kannatus on romahtanut sen ja Legan hallituksen kaaduttua, ja puolue etsii keinoja suunnan kääntämiseksi lähes epätoivoisesti.

Asiaa ei auta se, että Umbriassa pari viikkoa sitten järjestetyt paikallisvaalit olivat täydellinen katastrofi istuvalle hallitukselle. Legaa johtavan Matteo Salvinin koalitio keräsi peräti yli 57 prosentin kannatuksen vasemmiston perinteisesti hallitsemalla alueella, kun hallituskoalitio jäi 37 prosenttiin. Ilman koalitiota Viiden tähden liikkeen kannatus olisi ollut alle 10 prosentissa.

Tällä viikolla italialaislehdissä julkaistun tuoreimman gallupin mukaan Salvinin johtama oikeistokoalitio, jossa lisäksi ovat mukana fasismitaustainen Fratelli d’Italia ja Silvio Berlusconin johtama Forza Italia, saisi absoluuttisen enemmistön parlamentissa. Viiden tähden liikkeen kannatus jäisi noin 16 prosenttiin ja keskustavasemmiston noin 17 prosenttiin.

Uusi koetinkivi on kuitenkin edessä vielä tämän vuoden puolella: riitaisten hallituskumppanien on saatava budjettiesityksensä hyväksyttyä sekä Euroopan komissiossa että Italian parlamentissa.

Kirjoittaja on Kauppalehden kirjeenvaihtaja Italiassa.