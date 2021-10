Pääministeri Sanna Marin (sd) katsoo, että yhteiskuntaa ei ole Suomessa avattu liian aikaisin.

Sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat arvioineet, että rajoituksia purettiin turhan aikaisin. Suomen koronatilanteessa on tapahtunut käänne, joka STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalaisen mukaan johtuu rajoitusten höllentämisestä.

Pääministeri Marin katsoo, että nyt oli aika purkaa rajoituksia ja hallitus etenee hybridistrategiansa mukaisesti. Hän huomautti, että myös Suomen naapurimaissa on purettu rajoituksia ahkerasti ja esimerkiksi Tanska on luopunut jo kaikista rajoituksista.

”Nähdäkseni emme ole vapauttaneet liian aikaisin yhteiskuntaa”, Marin sanoi sdp:n aluevaali-infossa puoluetoimistolla.

Marinilta tarkennettiin, eikö hän pidä purkupäätöksiä virheenä, vaikka STM ja THL ovat kritisoineet päätöksiä.

”Me olemme kaikki päätökset tehneet esimerkiksi ravintolarajoitusten osalta sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä”, Marin näpäytti.

Lopuistakin rajoituksista eroon muutaman viikon sisällä

Marinin mukaan koronapandemia on ollut sosiaalisesti ja taloudellisesti raskas kriisi, ja hallitus haluaa palata normaaliin aikaan.

Suomi ei voi pitää rajoituksia voimassa vain sen vuoksi, että osa ihmisistä ei ole halunnut ottaa rokotetta, vaan hallituksen tehtävä on avata yhteiskuntaa, pääministeri sanoi.

Marin ennakoi, että Suomen rokotuskattavuustavoite tulisi täyteen parin viikon sisällä. Suomi tavoittelee vähintään 80 prosentin rokotuskattavuutta. Marin huomautti, että hallitus on kertonut purkavansa rajoituksia jo ”matkan varrella”. Pääministerin mukaan rajoituksia on purettu siinä aikataulussa kuin hallitus on kertonut.

”Toivon mukaan pääsemme kaikista rajoituksista eroon muutaman viikon sisällä.”

Pääministeri halusi lähettää ”hyvin selkeän viestin” heille, jotka eivät ole vielä ottaneet koronarokotetta. Marinin mukaan Suomella ei ole yhteiskuntana varaa siihen, että terveydenhuolto joutuisi kuormitustilaan sen takia, että ihmiset eivät ota rokotteita.

”Ottakaa rokotteet. Se on vastuullinen teko itsen ja muiden puolesta”, pääministeri vetosi.

Hallitus ei kuitenkaan ole valmistellut rokotepakkoa Suomeen.