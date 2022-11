Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) oikoo perussuomalaisten väitteitä paperittomien sairaanhoidosta. Oppositiopuolue otti yhteen ministerin kanssa eduskunnan kyselytunnilla.

Hallitus on laajentamassa paperittomien terveydenhuoltoa välttämättömään kiireettömään hoitoon. Lakimuutos koskisi ennen kaikkea odottavia äitejä ja lapsia. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan useat Suomea sitovat ihmisoikeussopimukset tunnustavat ihmisoikeudeksi henkilön oikeuden terveyteen ja oikeuden saada terveydenhuoltoa ja ihmisille on välttämätöntä tarjota muutakin kuin kiireellistä hoitoa.

Paperittomien terveydenhuollon nosti kyselytunnilla esiin kansanedustaja Kaisa Juuso (ps), jonka mukaan hallituksen esitys on kelvoton ja tulisi perua. Juuson mukaan esitys ei sisällä keinoa, jolla ”terveysturistit” voitaisiin tunnistaa ja rajata palveluiden ulkopuolelle. Hän pelkää, että ”Suomesta tulee koko maailman terveyskeskus” ja ihmetteli, ”onko Suomella varaa tähän”.

Näin laki muuttuisi Paperittomille ja paperittomien kaltaisessa tilanteessa oleville esitetään samoja oikeuksia, jotka turvapaikanhakijoilla on. Esitys ei koskisi Suomessa lyhytaikaisesti oleskelevia eikä henkilöitä, jotka matkustavat Suomeen yksinomaisena tarkoituksenaan käyttää terveyspalveluja. Ensisijaisesti kustannuksista tulisi vastata itse, toissijaisesti valtio korvaisi ne asiakasmaksun ylittävältä osalta hyvinvointialueille. Aikuiset voisivat kiireellisen hoidon lisäksi saada kiireettömät palvelut, jotka katsotaan välttämättömiksi terveydentilan ja oleskelunkestoon nähden. Näitä olisivat ainakin raskauteen ja synnytykseen ja pitkäaikaissairauksien ja muiden sairauksien välttämättömään hoitoon liittyvät palvelut sekä yhteiskunnan suojelemiseksi tarpeelliset tartuntatautilain mukaiset terveystarkastukset ja rokotukset. Alaikäisillä paperittomilla olisi oikeus saada samat palvelut kuin alaikäisillä, joilla on Suomessa kotikunta. Esitys koskisi henkilöitä, jotka oleskelevat Suomessa ilman oleskelulupaa tai viisumia sekä henkilöitä, jotka ovat Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla ilman kotikuntaa. Esitys koskisi myös EU- tai ETA-valtion ja Sveitsin kansalaisia, joita ei ole vakuutettu toisessa EU-maassa tai joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, sekä näiden perheenjäseniä. Lähde: Valtioneuvosto ja STM

Perussuomalaiset hämmästelivät hallituksen kertomaa hintalappua. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ihmetteli, eikö lakimuutoksella oikeasti ole isompaa merkitystä kuin ”miljoona sinne tai tänne”. Kansanedustaja Mari Rantasen (ps) mielestä ”ministerit hööpöttävät” kuulijoita.

”Tämä ei aivan ole pelkästään miljoonan euron kysymys. Meillähän nimittäin Helsinki maksaa majoitusta, HSL-lippuja, antaa jopa käteistä rahaa kassasta, ja nämä kaikki kustannukset tulevat joka tapauksessa kannettavaksi”, Rantanen sanoi ja sai aikaan vastustavia välihuutoja.

”HUS kertoo, että nämä nimenomaan laittomasti maassa olevat tulevat päivystyksiin ja erikoissairaanhoitoon ilman lähetteitä, jonka jälkeen heidät katsotaan kiireelliseksi. Näin ei voi suomalainen toimia, ja ihmettelen, että te vielä kannatatte tällaista ohituskaistan luontia”, Rantanen syytti.

Kiurua alkoi sapettaa

Rantasen puheenvuoro sai Kiurun tuskastumaan.

”Kyllä nyt hiukan alkaa minuakin sapettaa. Pysytään täällä siinä, mikä on tosi. Ja nyt tullaan siihen kysymykseen, että suomalaisilla ei ole, eikä pidäkään kenelläkään olla, sellaista asemaa, että joku on toistaan huonompi. Erityisesti hoitojonojen suhteen tämä on erittäin vakava kysymys”, Kiuru sanoi kyselytunnilla torstaina.

”Kun erikoissairaanhoitoon mennään, joku menee sinne niin kiireellä, sinne mennään, kuulkaa, ambulanssilla useiten tänä päivänä. Siinä suhteessa valitettavasti sinne erikoissairaanhoitoon mennään hyvin kiireellä. Nyt on pohdittava sitä, että ei me nyt kai voida ajatella, että siellä ambulanssin ovella vielä ruvettaisiin katsomaan, millä litteralla kukakin menee. Silloin kun ihminen on hädän hetkellä turvautumassa näihin palveluihin, niin kyllä me suojelemme elämää ja terveyttä niin, että me hoidamme myös erittäin vakavassa uhassa olevat ihmiset, ja vain välttämätön hoito tullaan sallimaan.”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) huomautti, että kustannusarvio on miljoona euroa kokonaisuudessaan ja tällä hetkellä jo muun muassa Helsinki, Espoo ja Tampere tarjoavat kyseisen tasoisia palveluita paperittomille. Kyse ei siis Lohen mukaan ole ”dramaattisesta muutoksesta”.

”Nyt jo lain mukaan kiireellinen hoito on tarjottava ja nyt se laajennetaan välttämättömään kiireettömään hoitoon. Mikä on ero kiireellisellä ja välttämättömällä kiireettömällä hoidolla?” Lohi tiedusteli.

”Mittakaava ei edes miljoonaa”

Kiurun mukaan monet kunnat ovat jo tehneet pieniä avauksia kiireettömään hoitoon ja hallituksen esityksessä on tulkittu välttämättömänä hoitona esimerkiksi raskauteen ja synnyttämiseen liittyvät palvelut, pitkäaikaissairauksien ja muiden sairauksien välttämättömään hoitoon liittyvät palvelut ja yhteiskunnan suojelemiseksi tarpeelliset tartuntatautilain mukaiset terveystarkastukset tai rokotukset, jotta tarttuvat taudit eivät leviäisi.

”Tämä on nyt se lista, joka eduskunnassa on käsittelyssä. Me puhumme tosiasiassa tämän hallituksen esityksen mukaisesti noin 3 000—6 000 ihmisen asemasta.”

Kiurun mukaan asiaa on eduskuntatalossa linjattu jo kaudella 2011—2015, eikä prosessi ollut kovin onnistunut.

Myös keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kiinnitti huomiota asian mittakaavaan ja siihen, että kysymys on vaivannut suomalaista yhteiskuntaa jo vuosia.

”Eduskunta on ollut tässä myös hyvin riitainen, nähnyt tässä paljon erilaisia tulokulmia, enkä voi välttyä myöskään ajatukselta, että jonkin verran kysymystä on tahallaan maalattu isommaksi mittakaavaltaan kuin se oikeasti onkaan. Muistutan myös, että nämä samat puolueet toimivat eri kokoonpanoilla, eri voimasuhteilla kaikissa näissä Suomen suurimmissa kaupungeissa, joissa tämä kysymys on ajankohtainen, ja siellä puolueet ovat yhdessä päättäneet tarjota jo näitä palveluita. Eli mittakaavamuutos ei edes ole tuota miljoonaa vaan käytännössä joitain satojatuhansia euroja, mikä muodostuu erotukseksi nykyisen todellisuuden ja tulevien alueiden välillä”, Saarikko sanoi.

