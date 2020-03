Oppositiopuolueet kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat huolissaan suojavarusteiden riittävyydestä Suomessa.

Oppositiopuolueiden kansanedustajat lähettivät huolestuneita tiedotteita asiasta eilen maanantaina, ennen kuin sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee vahvisti huoltovarmuusvarastojen avaamisen Ylen A-studiossa illalla.

”Jos lukumäärissä katsotaan, niin miljoonia kirurgisia maskeja, suojaimia ja sitten satojatuhansia hengityssuojaimia on nyt käytössä meidän kenttäämme varten. Eivät ne tule loppumaan”, Sillanaukee vakuutti A-studiossa.

Kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen (kd) piti kuitenkin huolestuttavana, että hallituksen on avattava varmuusvarastoja suojavarusteiden ehtymisen takia jo tässä vaiheessa. Samaa ihmetteli kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho.

”Suomessa varmuusvarastot on jouduttu jo avaamaan, vaikka epidemia-aalto on vasta edessä. Huoli niiden riittävyydestä on suuri. Suuren kysynnän takia suojavarusteissa joudutaan tekemään jo nyt tiukempia ohjeistuksia niiden käytön suhteen”, Laiho totesi tiedotteessa.

”Huoltovarmuuden turvaamiseksi Suomen olisi välttämätöntä alkaa valmistaa suojatarvikkeiden valmistusta myös itse. Suojatarvikkeiden kysyntä vain kasvaa ja huoltovarmuusvarastot hupenevat vauhdilla. Maskien ja suojatakkien valmistus ei pitäisi olla ylivoimaista”, Laiho jatkaa.

Myös kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) kirjoittaa aiheesta Puheenvuoron blogissaan. Hän on saanut paljon yhteydenottoja terveydenhuollon henkilöstöltä siitä, että työpaikoilla on kehotettu henkilöstöä säästämään suojaimia ja käyttämään niitä vastoin normaalikäytäntöä tai käyttöohjeita.

”Oli iso uutinen, että suojavarusteista alkaa olla puutteita vaiheessa, jossa koronaviruksen arvioitu kuormitus terveydenhuollollemme ja suojavarusteiden käytölle on alkumetreillä. Sairastuneiden ja tehohoitoa tarvitsevien ihmisten arvioituun huippulukemaan on vielä pitkä matka”, Sarkomaa huomauttaa.

”On mahdotonta ymmärtää, ettei poikkeusoloissa ole tehty ohjeistusta siitä, missä tehtävissä ja minkä tasoisia suojavarusteita käytetään. Suojainten käytöstä ja saatavuudesta on paljon epätietoisuutta, johon maan hallituksen on herättävä.”

Suojavarusteita vaaditaan tuotantoon Suomessa

Laiho kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan jättäneensä hallitukselle toimenpidealoitteen suojavarusteiden omatuotannon käynnistämiseksi ja niiden saatavuuden turvaamiseksi. Kotimaista valmistusta vaativat myös Sarkomaa, Räsänen ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Koronaepidemian takia suojavarusteiden kysyntä ja käyttötarve on Laihon mukaan lisääntynyt räjähdysmäisesti Suomessa. Muut maat kilpailevat samoista tuotteista, koska kyseessä on maailmanlaajuinen pandemia.

”Meidän on toimittava ennen kuin tilanne leviää käsiin kentällä”, Laiho sanoi.

Myös Räsänen vaatii hallitusta ryhtymään heti toimenpiteisiin suojavarusteiden riittävyyden turvaamiseksi ja aikoo jättää asiasta kirjallisen kysymyksen, ellei pian tehdä selkeää päätöstä. Räsäsen mukaan teho-hoidon henkilökunta on ilmaissut huolensa siitä, riittävätkö suojavarusteet, kun tehohoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvaa.

”Suomi on vasta covid-19-epidemian kynnyksellä. Suurena huolena on tällä hetkellä suojavarusteiden riittävyys terveydenhuollossa. Hoitohenkilökunnan suojaaminen on tärkeää epidemian rajoittamisessa, koska he ovat tekemisissä tartunnan saaneiden kanssa. Suojavarusteita tarvitaan myös ikäihmisten kotihoitoon”, Räsänen sanoi tiedotteessa illalla.

Räsänen on huolissaan siitä, että terveydenhuollon tarvikkeita Suomeen tuovat yritykset eivät enää saa hankittua hoitohenkilökunnan suojavarusteita suunnitellusti, koska koronaviruksesta johtuvat maiden rajojen sulkemiset ja muut rajoitukset Euroopassa aiheuttavat viivästyksiä ja perumisia toimituksiin.

”Kotimaiset suojavälineiden tuottajat tulisi nyt välittömästi valmiuslain turvin velvoittaa tuottamaan maskeja ja muita tarvikkeita vain kotimaan tarpeisiin suojatarvikkeiden viennin sijasta. Viruksen hoidossa tarvittavien suojavarusteiden vienti maasta on kiellettävä. On nopeasti käynnistettävä uutta kotimaista tuotantoa.”

Orpo vaatii lisää tietoa

Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo vaati hallitukselta toimia hoitohenkilökunnan ja muiden kriittisissä tehtävissä palvelevien suojavarusteiden riittävyyden takaamiseksi. Orpo kertoi saaneensa runsaasti huolestuttavia viestejä varusteiden riittävyydestä ja niiden saatavuudesta.

”Suojavarusteiden riittävyys on turvattava keinolla millä hyvänsä. Jotta koronavirus pystytään torjumaan, on oltava varmuus siitä, että suojavarusteita riittää kaikille kriittisissä ammateissa toimiville henkilöille", Orpo sanoi tiedotteessa.

"Tällä hetkellä suojavarusteiden määrästä ja riittävyydestä ei ole tarpeeksi tietoa. Nyt tarvitaan faktaa siitä, mikä mikä on suojavarusteiden riittävyyden tilanne ja kuinka riittävyys turvataan.”

Orpon mukaan byrokratia ei saa tulla esteeksi sille, että suojavarusteiden riittävyys Suomessa taataan.

”On kiireesti selvitettävä, mitkä suomalaiset yritykset voisivat muuttaa tuotantolinjojaan suojavarusteiden ja koronatestauksessa vaadittavien osien valmistamiseksi. Tämä on viime kädessä varmistettava valtion määräyksellä.”

”Suojavarusteiden riittävyys on otettava erittäin vakavasti. Nyt on käännettävä kaikki kivet, jotta tästä ei tule ylitsepääsemätöntä ongelmaa terveydenhuollossa.”

Myös kansanedustaja Tom Packalén (ps) kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että suojavarusteiden riittävyydestä on ollut Suomessa liikkeellä ristiriitaista tietoa. Hän kysyy hallitukselta, onko meillä varastoituna suojavälineitä kuuden kuukauden pandemiaa varten. Perussuomalaisten riveistä on esitetty jo aiemminkin huolta suojavarusteiden riittävyydestä.