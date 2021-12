Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2022 valtion talousarvion.

Valtion talousarvion hyväksymisen lisäksi eduskunta äänesti valtioneuvoston luottamuksesta maanantaina 20. joulukuuta.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2022 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Eduskunta aloitti valtion käsittelyn tiistaina 14. joulukuuta ja päätti käsittelyn maanantaina 20. joulukuuta.

Hyväksytyn talousarvion loppusumma on 65 miljardia euroa, mikä on 3,3 miljardia euroa pienempi kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Talousarvio on noin 7 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla.

Vuoden 2022 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 144 miljardia euroa, mikä on noin 55 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

​Eduskunta päätti täysistunnossa 20. joulukuuta, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Äänestyksessä valtioneuvostolle luottamusta tukeva esitys voitti äänin 93–56.

Epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle olivat tehneet ehdotuksen kansanedustajat Wilhelm Junnila (ps), Sari Sarkomaa (kok) ja Sari Essayah (kd).

