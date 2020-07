Opetushallitus on julkaissut verkkosivuillaan pitkän listan ohjeita koulujen aloitukseen elokuussa. Väliaikaisen lakimuutoksen myötä kouluissa voidaan siirtyä tarvittaessa etäopetukseen kokonaan tai osittain, jos koronavirusepidemia yltyy. Lähtökohtana on kuitenkin, että opetus järjestetään syksyllä lähiopetuksena.

Opetushallitus linjaa selvästi asiasta, joka vanhempia keväällä puhutti:

”Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus ei tarkoita pelkkien oppimistehtävien antamista”, Opetushallitus toteaa.

Keväällä osa vanhemmista koki, että etäkoulussa opettaminen jäi heidän vastuulleen. Tuolloin opetusministeri Li Andersson (vas) linjasi:

”Kyllä ainakin opetusministerin näkemys on, että henkilökohtaista yhteyttä pitää olla kaikkiin oppilaisiin. Eli ei voi olla sellaista tilannetta, että opettaja ei lainkaan seuraa, miten oppilaat yksilöllisesti etenevät ja pärjäävät tässä tilanteessa.”

Opetushallituksen mukaan esimerkiksi lukujärjestyksen voisi suunnitella säännöllistä yhteydenpitoa edellyttäväksi etäopetuksessa. Koulussa on suositeltavaa luoda myös selkeä aikataulu, jolloin luokan- ja aineenopettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai muiden viestintävälineiden avulla, Opetushallitus toteaa.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvammassa asemassa olevia oppilaita. Heitä ovat vuosiluokkien 1–3 oppilaat, erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat sekä pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaat. Näiden ryhmien oppilaiden opetus järjestetään siis lähiopetuksena.

Jokaiselle tarvitsevalle huolehdittava laitteet ja nettiyhteys

Opetushallitus käsittelee ohjeistuksessaan myös oppimateriaalien ja välineiden sekä nettiyhteyden tarjoamista maksutta oppilaille. Opetushallituksen mukaan alle 15-vuotiaan kohdalla vanhempi päättää, käyttääkö oppilas koulun laitteita vai kotoa löytyviä laitteita, kun taas 15 vuotta täyttänyt saa päättää asiasta itse. Opetushallituksen mukaan opetuksen järjestäjän on tarjottava etäoppilaalle myös internetyhteys, jos sille on tarvetta.

”Lähtökohtana on, että opetuksessa käytetään koulun laitteita, mutta myös oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää. Jos oppilaan omia laitteita käytetään, koulun on tärkeää varmistaa, että ne ovat opetukseen soveltuvia ja riittäviä. Alle 15-vuotiaan osalta huoltaja päättää, voiko lapsi käyttää mobiililaitettaan tai kotoa löytyviä laitteita etäopetuksessa. Viisitoista vuotta täyttänyt päättää lähtökohtaisesti itse, käyttääkö hän mobiililaitetta tai kodin laitteita. Opetuksen järjestäjä ei voi edellyttää, että huoltajat hankkivat oppilaille poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä tarvittavat laitteet, vaan omien laitteiden käytön on perustuttava suostumukseen. Opetuksen järjestäjä huolehtii jokaiselle niitä tarvitsevalle oppilaalle laitteet, yhteydet ja materiaalit. Opetuksen järjestäjä voi tarjota laitteen, internetyhteyden ja materiaalit valitsemallaan tavalla niitä tarvitseville. Internetyhteys voidaan järjestää esimerkiksi dataliittymän tai kunnallisen lähiverkon avulla”, Opetushallitus ohjeistaa.

Laite- ja yhteystarpeet olisi hyvä selvittää esimerkiksi lukukauden alussa, Opetushallitus toteaa.

”Opetuksen järjestäjien tulee ennalta varautua siihen, miten toimitaan, jos koulun laite menee rikki tai katoaa: esimerkiksi missä koulu korjauttaa laitteet, onko oppilaiden kotikäytössä omavastuu ja voiko koulu ottaa laitteille vakuutuksen. Huoltajia ei voida velvoittaa ottamaan vakuutusta koulun laitteen rikkoutumisen tai katoamisen varalle. Suositeltavaa on, että koulu kantaisi pääsääntöisesti riskin laitteen rikkoutumisesta ja katoamisesta, ellei voida osoittaa, että oppilas on toiminut erityisen huolimattomasti. On tärkeää, että koulujen käytännöt suunnitellaan sellaiseksi, jotta laitteita kotiin tarvitsevat eivät laitteiden rikkoutumisen ja korvausvastuun pelosta jätä vastaanottamatta koulun laitteita”, ohjeissa sanotaan.

Kouluissa voi olla tarpeen myös muun muassa porrastaan kouluaikoja ja suunnitella tarkemmin kouluruokailua.

Syyslukukausi käynnistyy perusopetuksessa 11.8.–18.8. välisenä aikana.