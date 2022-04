Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi varoittaa CNN:n haastattelussa Venäjän ydinaseista.

”Kaikkien maailman maiden tulisi valmistautua siihen mahdollisuuteen, että Venäjä ottaa taktiset ydinaseet käyttöön”, hän sanoo.

Zelenskyin mukaan toinen vaihtoehto on kemiallisten aseiden käyttäminen.

”Ei vain minun, vaan koko maailman, kaikkien maiden olisi syytä olla huolissaan, sillä voi olla, että uhkauksista tulee totta.”

Myös Yhdysvaltain tiedustelupalvelun CIA:n johtaja William Burns on varoittanut Vladimir Putinin saattavan turvautua ydinaseisiin, jos hän kokee tilanteen epätoivoiseksi. The New York Timesin siteeraama Burns kuitenkin korostaa, ettei CIA:lla ole konkreettisia todisteita ydinaseiden käyttöön viittaavasta joukkojen tai aseiden sijoittelusta.

The Washington Post kertoo, että Zelenskyi on myös pyytänyt Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia lisäämään Venäjän terrorismia tukevien maiden listalle. Tätä pidetään lehden tulkinnan mukaan paljon kaikkia pakotteita voimakkaampana toimenpiteenä.

Washington Post viittaa Yhdysvaltain ulkominimisteriön terrorismiasiantuntijan Jason Blazakisin arvioon, jonka mukaan terrorismia tukevien maiden listalle lisääminen on ”ydinsodan taloudellinen vaihtoehto”. Venäjää tai entistä Neuvostoliittoa ei lisätty listalle edes kylmän sodan vuosina.

Terrorismia tukevien maiden listalla ovat tällä hetkellä Pohjois-Korea, Syyria, Kuuba ja Iran.