Posti kertoo avaavansa Helsinkiin uudenlaisen Box-keskuksen, joka on tarkoitettu Postin kuluttaja-asiakkaiden ja verkkokauppiaiden käyttöön. Postin täysin uudenlaiseksi avaukseksi kutsuma Box avataan 1.marraskuuta 2019.

Uuden tilan avulla Posti ”hakee entistä vahvempaa kasvua verkkokaupassa”. Uudessa tilassa on muun muassa sovituskopit, jättimäinen pakettiautomaatti ja digitaalinen kioski, ja se palvelee myös verkkokauppiaiden kivijalkakauppana, Posti tiedottaa.

Verkkokauppa kasvaa voimakkaasti, ja Postin tekemän tutkimuksen mukaan lähes viidennes suomalaisista arvioi ostavansa kaiken tai lähes kaiken verkosta jo vuonna 2025.

”Uusi Keskuskadulle avattava tila kuvaa hyvin verkkokaupan ja Postin historiallisen nopeaa muutosta. Verkko- ja vertaiskaupan kasvun vuoksi merkittävä osa postiasioinnista koskee pakettien noutamista ja lähettämistä. Tämän vuoksi meidän on muututtava. Box on vastauksemme verkkokaupan kasvuun ja suomalaisten uusiin kulutustapoihin. Box on hyvä esimerkki siitä, miten Posti uudistuu”, Postin asiakaskokemus ja -kanavat -yksikön johtaja Kaisa Ilola sanoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan kuka tahansa Postin asiakas voi tilata ostoksensa Boxiin ja käydä noutamassa lähetyksensä sieltä esimerkiksi työmatkan tai ostostenteon lomassa. Boxin on tarkoitus tehdä verkko-ostosten nouto ja lähetys mahdollisimman helpoksi.

”Jos asiakas on tilannut verkkokaupasta vaatteita, hän voi sovittaa niitä saman tien paikan päällä. Jos vaatteet sopivat, erinomaista. Jos ne eivät istu, palautus onnistuu heti ilman turhaa lenkkiä kodin kautta. Myös muut lähetykset voi purkaa Boxissa saman tien ja jättää materiaalit meille kierrätettäviksi tai muiden käytettäviksi. Suomalaisten ostokäyttäytyminen muuttuu todella paljon. Aiemmin verkkokaupan ja kodin väliltä on puuttunut pala, jonka Box täyttää”, Ilola kertoo.

Posti kertoo, että toisin kuin usein ajatellaan, verkkokaupan kuljetusten päästöt eivät merkittävästi eroa muusta kaupasta.

”Tuotteiden kuljetusreitti valmistusmaasta Suomeen on pääpiirteissään samanlainen riippumatta siitä, ostaako kuluttaja tuotteen verkkokaupasta vai kivijalkakaupasta”, tiedotteessa todetaan.

Postin strategiana on hakea kovaa kasvua paketti ja verkkokaupasta sekä logistiikasta. Yhtiön mukaan muutos näkyy myös sen tuloskehityksessä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2019 pakettien määrä kasvoi ennätyksellistä vauhtia. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla nähtiin myös historiallinen käänne: Postin koko liikevaihdosta paketti ja verkkokauppa sekä logistiikka toivat jo yli puolet.