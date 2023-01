Kuva: Mika Reunanen

Kun eduskuntavaalikamppailu vain kiihtyy, on gallupjohdossa olevalla kokoomuksella kasassa aikamoinen turvallisuuspoliittinen ehdokaskärki Etelä-Suomessa.

Jo viime syksynä puolue kertoi kahdesta turvallisuuspolitiikan asiantuntijan ehdokkuudesta. Puolustusvoimain entinen komentaja, kenraali evp. Jarmo Lindberg lähtee eduskuntavaaleissa ehdolle kokoomuksen listoilta Helsingissä. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori, kyberturvallisuusasiantuntija ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll puolestaan on ehdolla Uudellamaalla.

Limnéllin ehdokkuus toki oli hyvin odotettukin, sillä hän on jo Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu.

Tänään keskiviikkona kerrottiin, että Puolustusvoimain entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri lähtee kokoomuksen ehdokkaaksi Uudeltamaalta.

Kaikki kolme ovat kovia nimiä ja arvostettuja asiantuntijoita ja olleet mediassa – myös Uudessa Suomessa – esillä nyt, kun Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Julkisuudessa on paljon ollut esillä myös Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori, Puolustusvoimien entinen apulaistiedustelupäällikkö, eversti evp. Martti J. Kari, joka meni seurakuntavaaleissa läpi Jyväskylässä ja sai eniten ääniä koko maassa. Kari oli ehdolla sitoutumattomien ja kokoomuksen yhteislistalta.

Vaalietkot on Uuden Suomen eduskuntavaalisarja, jossa perataan vaalien olennaiset ilmiöt ja käänteet viikoittain tammikuusta lähtien. Vaalitapahtumia analysoivat ja kommentoivat Uuden Suomen toimittaja Markku Huusko ja päätoimittaja Jenni Tamminen.

Karia on mediatietojen mukaan myös kosiskeltu ehdokkaaksi, mutta hän linjasi STT:lle marraskuussa, ettei lähde eduskuntavaaleihin ehdolle.

Kokoomus on joka tapauksessa jysäyttänyt kovan turpo-kärjen vaalitaistoon eteläisessä Suomessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka onkin tärkeä teema kokoomuksen kannattajille. Suomi hakee nyt Naton jäsenyyttä, ja ulko- ja turvallisuuspoliittista osaamista tarvitaan tulevalla vaalikaudella, kun Suomi rakentaa itsestään Nato-Suomea. Omalta osaltaan gallupjohtaja kokoomusta auttanee myös niin sanottu voittajan vankkurit -ilmiö, jonka väitetään psykologisesti kääntävän ihmisiä voittajan puolelle.

Tässä yhteydessä on hyvä mainita myös, että edessä siintää jo presidentinvaalitaisto, kun Sauli Niinistölle valitaan seuraaja alkuvuodesta 2024. Kokoomuksen ehdokaspeli sen suhteen on vielä auki, mutta niin ikään ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä profiloitunut ”Nato-oraakkeli” Risto E. J. Penttilä on kertonut Uudelle Suomelle pohtineensa ehdokkuutta, ja puolue olisi ilman muuta kokoomus.

Eduskuntavaalien ehdokaskolmikossa näkyy myös kokoomuksen ylivoima Nato-aihepiirien suhteen. Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006 kannattanut puolue ei oikein päässyt hyötymään ”oikeassa olostaan”, kun ensin kansa ja sitten eduskunta kääntyi kannattamaan Nato-jäsenyyttä Venäjän hyökkäyssodan alettua keväällä 2022.

Nyt kysymys lienee vain se, pystyykö kokoomus hyötymään ulko- ja turvallisuuspoliittisesta yliotteestaan eduskuntavaaleissa.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.