Ajatushautomo Atlantic Councilin edustajat arvioivat Suomen Nato-jäsenyyden aikajanaa ajatushautomon verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessa.

Atlantic Councilin Pohjois-Euroopan johtaja Anna Wieslander sekä hautomon Transatlantic Security Initiative -ohjelmaa johtava Christopher Skaluba toteavat asiantuntijoiden arvioivan, että puolustusliitto Nato hyväksyisi helposti Suomen ja Ruotsin jäsenikseen.

Jos Suomi ja Ruotsi otettaisiin Natoon pikakaistaa pitkin, tuon prosessin yksityiskohdat jäävät kirjoittajien mukaan nähtäväksi. Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin aiemmat kommentit viittaavat kaksikon mukaan siihen, että ”epävirallinen ajattelu on jo käynnissä” siitä, miten pikamenettely toimisi.

”Jos kaikki osapuolet olisivat yhteisymmärryksessä epävirallisesti jatkoaskelista, arvioimme, että hakemusten jättämiseen ja äänestyksen aikatauluttamiseen menisi noin kuukausi”, he kirjoittavat.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Ratifiointiprosessi kestäisi kauemmin, sillä jokaisen Nato-maan on hyväksyttävä uudet jäsenet, he jatkavat.

Ukrainan tapahtumat todennäköisesti sanelevat sen, voivatko Ruosi ja Suomi hakea Nato-jäsenyyttä ja miten pian, kirjoittajat toteavat. Ajattelu on kuitenkin päivä päivältä kirkastumassa sekä Ruotsissa että Suomessa, ”erityisesti Suomessa”, he arvioivat. Molempien maiden yhteishakemus olisi kirjoittajien mielestä ihanteellista, mutta he varoittavat Ruotsia harhakuvitelmasta, että Suomi ei etenisi ilman Ruotsia.

Kun aiemmin Nato-kannatus on Ruotsissa ollut suurempaa kuin Suomessa, oletus on pitkään ollut, että Ruotsi johtaisi tietä kohti Nato-jäsenyyttä.

”Nyt vaikuttaa siltä, että aloite voi tulla Suomelta”, Wieslander ja Skaluba kirjoittavat.