Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) joutui median edessä tenttaukseen Uniperin alkuvuoden miljardituesta, kun Tuppurainen oli saapumassa eduskunnan talousvaliokunnan kokoukseen kuultavaksi tilanteesta.

Valtionyhtiö Fortum myönsi tammikuussa tytäryhtiölleen Uniperille enintään 8 miljardin euron suuruisen konsernin sisäisen rahoituksen tavanomaisin markkinaehdoin.

Tuppurainen totesi, että omistajaohjausta oli informoitu asiasta.

”Kyllä tämäntyyppisestä asiasta omistajaohjausta informoitiin. Kyseessä oli kuitenkin konsernin sisäinen rahoitusjärjestely, joka tehtiin yrityksen omilla ratkaisuilla”, ministeri sanoi.

Hän ei kuitenkaan suostunut avaamaan sitä, oliko valtio-omistajaa tiedotettu asiasta etukäteen vai jälkikäteen.

”Omistajaohjausta informoitiin asiasta. Päätökset tehtiin yhtiön hallituksessa”, Tuppurainen toisti useaan kertaan.

”Olemme olleet tietoisia siitä, että yhtiö valmistelee isoa, konsernin sisäistä rahoitusratkaisua Uniperille tilanteessa, jossa Uniper oli ajautunut vakaviin vaikeuksiin. Ilman tätä ratkaisua olisi mahdollisesti jouduttu erittäin vaikeaan tilanteeseen”, Tuppurainen sanoi lopulta.

Tuppuraisen mielestä ratkaisu oli ”siinä tilanteessa oikea”. Poliittista vastuuta asiasta ei kuitenkaan Tuppuraisen mielestä voi ottaa.

”Emme voi ottaa asiasta poliittista vastuuta. Päätöksenteko on tehty yhtiön hallituksessa. Tämä kuuluu osakeyhtiölain mukaan yhtiön toimielimille”, Tuppurainen sanoi.

Olisiko omistajaohjaus sitten voinut estää apupaketin?

”Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa voidaan ottaa yhtiölle kuuluva asia päätöksenteon kohteeksi. Teoriassa olisin voinut kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle ja vaatia asiaa päätettäväksi. Mutta jokainen voi itse arvioida, miten hyvää päätöksentekoa, millaista hyvän hallintotavan mukaista toimintaa tämä olisi ollut”, Tuppurainen sanoi.

Eduskunnan talousvaliokunta kuulee tänään tiistaina sekä Tuppuraista että asiantuntijoita ajankohtaisesta energiatilanteesta. Talousvaliokunnan kokoontumisen kesken eduskunnan kesätauon voi katsoa olevan hyvin poikkeuksellista.

Tuppurainen ilmaisi viime viikon torstaina, että Uniperia koskevilla neuvotteluilla on kiire ja sanoi, että ratkaisun pitäisi löytyä päivien tai korkeintaan viikkojen sisällä. Fortum on joutunut pääomittamaan useilla miljardeilla euroilla Uniperia, jonka on kerrottu tekevän päivittäin kymmenien miljoonien eurojen tappioita Saksan kaasumarkkinan eskaloituneen markkinatilanteen takia.