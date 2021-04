Maaliskuussa vanhoja asuntoja myytiin maanlaajuisesti 28,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Pääkaupunkiseudulla tehtiin kauppoja 28,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Muualla Suomessa kauppamäärät nousivat 28,9 prosenttia.

Vertailukausikin oli vielä vahva, sillä viime vuoden maaliskuussa asuntokauppa kasvoi viitisen prosenttia edellisestä vuodesta ennen huhti-toukokuussa tullutta koronapysähdystä.

”Maaliskuussa Helsingissä tehtiin vanhojen asuntojen kauppoja 31,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Espoossa kauppamäärät nousivat edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna 28,4 prosenttia ja Vantaalla 18,2 prosenttia”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo tiedotteessa.

Vielä suurempia kasvulukuja nähtiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Tampereella vanhoja asuntoja myytiin maaliskuussa 42,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Lahdessa puolestaan nähtiin 63,5 prosenttia nousua viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Kuopiossa vanhojen asuntojen kauppamäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 45,8 prosenttia ja Joensuussa 27,7 ja Porissa 24,1 prosenttia. Porvoossa vanhojen asuntojen kauppoja tehtiin peräti 77,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat Turussa (-4,0 %) ja Oulussa (-21,7 %).

Omakotitaloja kysytään kaupungeissa

Omakotitalokauppoja tehtiin Suomessa maaliskuussa 19 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa.

”Omakotitalokauppa kävi erityisen kiivaana Espoossa, jossa vanhoja omakotitaloja myytiin maaliskuussa peräti 114 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Helsingissä kasvua viime vuoden maaliskuuhun oli 25, Turussa 43 ja Tampereella 52 prosenttia”, Marina Salenius sanoo.

”Eniten kiinnostusta on uudehkoihin, hyväkuntoisiin omakotitaloihin, joihin ei tarvitse ryhtyä tekemään isompia remontteja. Tällä hetkellä kysyntää on kuitenkin aivan tavallisille omakotitaloille pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Espoon Mankkaalla, Helsingin Myllypurossa ja Vantaan Korsossa sekä hiukan kauempana esimerkiksi Järvenpäässä. Näillä alueilla kysyntää on enemmän kuin tarjontaa”, Marina Salenius sanoo.

”Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kovin kysyntä kohdistuu 2000- ja 2010-luvuilla valmistuneisiin omakotitaloihin, mutta myös hyvin pidetyt ja remontoidut vanhemmat talot myyvät hyvin”, Salenius kertoo.

Hinnat nousevat tasaisesti

Maaliskuussa vanhojen asuntojen neliöhinnat nousivat keskimäärin 3,2 prosenttia.

Vuodessa vanhojen kerrostalokaksioiden hinnat nousivat eniten Vantaalla (+9,6) ja laskivat Kouvolassa (-18,9 %).

Kaksioiden neliöhinnat nousivat Helsingissä 4,3 % (+235 €), Espoossa 5,1 % (+208 €), Tampereella 8,1 % (+240 €) sekä Turussa 8,1% (+211 €), Jyväskylässä 0,9 % (+18 €) ja Oulussa 3,4 % (+74 €).

Neliöhinnat laskivat maaliskuussa vuoden takaisesta Kuopiossa 4,8 % (-116 €), Lahdessa 0,2 % (-4 €) ja Porissa 15,3 % (-251 €).

Huoneistokeskuksen tiedot perustuvat alan keskusliiton KVKL:n ylläpitämään Hintaseurantapalveluun, johon suurimmat välitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa. Maaliskuun kauppatiedot haettu 15.4.2021.

