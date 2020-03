Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kirjoittaa blogissaan poikkeusoloista. Sanna Marinin (sd) hallitus ja presidentti Niinistö totesivat tänään yhteistoiminnassa, että Suomi on poikkeusoloissa.

”Koko maailma on poikkeustilassa. Kukaan ei osaa arvioida lopputulemaa, mutta jo nähdään, että vaikutukset ovat syviä ja pitkäkestoisia. Päivittäinen elämämme väistämättä muuttuu ja kohtaamme todellisuuden, jossa ajatuksia ja toimia hallitsevat terveys, toimeentulo ja toisistamme välittäminen”, Niinistö kirjoittaa.

”Nyt on erityisen tärkeää tukea heitä, joiden työ on asiakkaiden palvelu, terveydenhuollosta kauppojen henkilökuntaan. Asiakas on kyllä edelleen kuningas, mutta nyt siinä, että kantaa huolta palvelujen jatkuvuudesta ja ottaa sen huomioon asioidessaan”, presidentti jatkaa.

Niinistö kannustaa suomalaisia naapuri- ja läheisapuun.

